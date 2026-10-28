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28.10.2026 13:33

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές»

28.10.2026 13:33
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Το μήνυμα ότι «η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές», έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη δήλωση που έκανε μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει πάντα ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένες. Είναι αγαθά τα οποία κατακτήθηκαν με θυσίες από μία γενιά η οποία όρθωσε το ανάστημα της απέναντι στο φασισμό, απέναντι στον ναζισμό. Και η παρακαταθήκη τους είναι για εμάς μια πυξίδα ευθύνης. Μία ευθύνη την οποία υπηρετούμε με έργα και όχι με λόγια», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις υλοποιούν σήμερα το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία τους και νομίζω όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες και κυρίως όλες και όλοι οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία παρέλαση στην οποία ξεχώρισαν τα καινοτόμα συστήματα, τα οποία μας επιτρέπουν σήμερα να προβάλλουμε μια ισχυρή αποτρεπτική προβολή ισχύος απέναντι σε όσους, ενδεχομένως, να εποφθαλμιούν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές.

Και σήμερα, αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία να τονίσουμε είναι ότι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία βλέπουμε χρηματοδοτούνται από το υστέρημα του ελληνικού λαού.

Χωρίς μία οικονομία ευημερούσα, χωρίς οικονομική σταθερότητα, δεν είναι δυνατόν καμία χώρα να προβάλει την ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω και πάλι να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, με την ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου, χρόνια πολλά».

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