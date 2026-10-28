Δένδιας: 86 χρόνια μετά, το «Όχι» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού

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Το μήνυμα ότι «86 χρόνια μετά, το “ΟΧΙ” παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού να το επαναδιατυπώσει, απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας” έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.
«28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής σε όσους υπερασπίσθηκαν την Ελευθερία», τόνισε ο κ. Δένδιας.
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