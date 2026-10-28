Προβλήματα στην κυκλοφορία προς Πειραιά λόγω σοβαρού τροχαίου στον Κηφισό – Τούμπαρε Ι.Χ.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τροχαίο με ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 28η Οκτωβρίου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Σιώκου.
Εξαιτίας της σύγκρουσης παρατηρούνται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.
Διαβάστε επίσης:
Ζάκυνθος: 12χρονος σε ηλεκτρικό πατίνι τραυματίστηκε μετά από τροχαίο με δίκυκλο – Συνελήφθη 61χρονος
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 36χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 25χρονης
Ματαίωση παρελάσεων και στην Αττική λόγω κακοκαιρίας – Σε ποιους δήμους δεν θα πραγματοποιηθούν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.