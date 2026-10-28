Προβλήματα στην κυκλοφορία προς Πειραιά λόγω σοβαρού τροχαίου στον Κηφισό – Τούμπαρε Ι.Χ.

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Τροχαίο με ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 28η Οκτωβρίου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Σιώκου.

Εξαιτίας της σύγκρουσης παρατηρούνται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

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