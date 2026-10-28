Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 36χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 25χρονης

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Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (27/10) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας 36χρονος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μίας 25χρονης.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε τη γυναίκα και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε περιοχή της Χαλκηδόνας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας συνέλαβαν τον 36χρονο ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας της 25χρονης.

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