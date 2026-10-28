Κατερίνα Διδασκάλου: Αποκάλυψε ποιες ερωτήσεις την ενοχλούν στις συνεντεύξεις (videos)

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Στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» μίλησε η αγαπημένη ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου, προχωρώντας σε μία απρόσμενη αποκάλυψη για τις διατροφικές της συνήθειες, ενώ εξήγησε και τι είναι αυτό που την ενοχλεί στις συνεντεύξεις.

Αναφερόμενη στο πέρασμα του χρόνου, η Κατερίνα Διδασκάλου εξήγησε ότι για εκείνη η ηλικία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τους αριθμούς, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τον εαυτό του και την καθημερινότητά του.

«Τα χρόνια αθροίζονται από μόνα τους. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Το θέμα είναι πώς υποδεχόμαστε τον χρόνο, πόσο αγαπάμε τους εαυτούς μας, τι βάζουμε μέσα μας. Και τι σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις που κάνουμε, οι λέξεις που λέμε, μας ακολουθούν. Κάνουν το παρόν και το μέλλον, δημιουργούν την πραγματικότητά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που αποδίδει στη σκέψη, στον τρόπο έκφρασης και στη φροντίδα του σώματος, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε μια αλλαγή που πραγματοποίησε πρόσφατα στις διατροφικές της συνήθειες. Όπως εξήγησε, ύστερα από σχετική σύσταση της γυναίκας που έχει αναλάβει την εκγύμνασή της, αποφάσισε να αρχίσει να καταναλώνει ξανά κρέας, έπειτα από 30 ολόκληρα χρόνια.

«Και η διατροφή παίζει ρόλο, εγώ άρχισα πρόσφατα να τρώω λίγο κρέας γιατί η κοπέλα που μου κάνει training μου είπε ότι χρειάζομαι και λίγο ζωική πρωτεΐνη, αλλά τρώω λίγο. Είχα 30 χρόνια να φάω κρέας», αποκάλυψε.

Σε διαφορετικό σημείο της διαδικτυακής συνέντευξης, η ηθοποιός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου κλήθηκε να αποκαλύψει τι είναι αυτό που την ενοχλεί περισσότερο όταν δίνει συνεντεύξεις.

Η απάντησή της ήταν άμεση και ξεκάθαρη, καθώς αναφέρθηκε στις ερωτήσεις που δεν αφορούν την ίδια, αλλά την προσωπική ζωή άλλων ανθρώπων.

«Στις συνεντεύξεις με ενοχλεί να με ρωτάνε για τις ζωές των άλλων…», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Με αυτή τη σύντομη τοποθέτηση, η Κατερίνα Διδασκάλου κατέστησε σαφές ότι προτιμά να μιλά για τις δικές της εμπειρίες, τις απόψεις και την επαγγελματική της διαδρομή, αντί να καλείται να σχολιάζει ζητήματα που αφορούν τρίτα πρόσωπα.

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