Χρύσα Μιχαλοπούλου: Είμαι μόνη μου και περνάω φανταστικά (videos)

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Στην προσωπική της ζωή, μετά τον χωρισμό της από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, αναφέρθηκε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν έχει κάποιον σύντροφο.

Παρόλα αυτά, η ηθοποιός διευκρίνισε πως περνάει πολύ όμορφα. Όπως εξήγησε άλλωστε, το να είναι μόνη δεν είναι μια συνθήκη που της προκαλεί φόβο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, η Χρύσα Μιχαλοπούλου είπε σχετικά με την προσωπική της ζωή: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι τέλεια. Είμαι μόνη μου. Περνάω φανταστικά. Δεν τη φοβάμαι τη μοναξιά. Ποτέ δεν την έχω φοβηθεί. Ούτε μια στιγμή. Σίγουρα δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που φοβούνται τη μοναξιά».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Για εκείνη, ο ρόλος της μητέρας είναι ο πιο όμορφος από όσους έχει κληθεί να αναλάβει μέχρι σήμερα. «Το παιδί είναι υπέροχα. Είναι τεσσάρων. Μεγαλώνει. Μεγαλώνουμε μαζί βασικά. Αυτό είναι υπέροχο. Γραφικό αυτό που θα πω, αλλά ο ρόλος της μητέρας είναι ο καλύτερος της ζωής μου», εξομολογήθηκε.

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