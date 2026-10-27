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27.10.2026 20:27

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου «έκλεισε» τα 92 – Το αφιέρωμα της Finos Film στον αγαπημένο ηθοποιό

27.10.2026 20:27
Giorgos-Konstantinou

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Τα 92 του χρόνια «κλείνει» σήμερα, 27/10, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ένας ηθοποιός που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Με αφορμή τα γενέθλιά του, η Finos Film δημοσίευσε ένα βίντεο αφιερωμένο στην πορεία του, με χαρακτηριστικές σκηνές από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη».

Μέσα από τα social media, η εταιρεία παραγωγής έστειλε τις ευχές της στον σπουδαίο ηθοποιό, συνοδεύοντας το βίντεο με το μήνυμα: «Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές στον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα γενέθλιά του! Κύριε Γιώργο μας να είστε γερός, δημιουργικός, και να ονειρεύονται πάντα για εσάς!».

Με τις ερμηνείες και τις ατάκες του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού σινεμά, συμμετέχοντας σε πολλές παραγωγές της Finos Film. Η ξεχωριστή παρουσία του στη μεγάλη οθόνη τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού, που εξακολουθεί να τον αγαπά.

Στη μακρόχρονη επαγγελματική διαδρομή του, η οποία ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, ο Γιώργος Κωνσταντίνου διατήρησε την προσωπική του καλλιτεχνική ταυτότητα, χωρίς να περιοριστεί σε συγκεκριμένους ρόλους. Παράλληλα με την υποκριτική, ανέπτυξε δράση και ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος, με αξιόλογο έργο στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

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