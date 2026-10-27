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27.10.2026 12:12

Χρύσα Ρώπα: «Ο γιος μου είναι στη Γαλλία, δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό» (Video)

27.10.2026 12:12
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Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε η Χρύσα Ρώπα με τη γνωστή ηθοποιό να μιλά τόσο για την καλλιτεχνική της πορεία όσο για διάφορες επιλογές που έκανε στη ζωή της.

Μια εξ αυτών, ήταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, κάτι που -όπως τονίζει- μετάνιωσε, καθώς σχολιάζοντας την επικαιρότητα, δήλωσε ότι νιώθει προδομένη από τη χώρα μας.

Αναφερόμενη στον γιο της, τόνισε ότι εκείνος μένει στο Παρίσι και ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει, κάτι που κάνει και την ίδια χαρούμενη.

«Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου. Μεγάλος έρωτας! Είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι και δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι εγώ λίγο το επεδίωξα. Δεν θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα. Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω, αλλά γύρισα. Τώρα, ειδικά, με τα… ψωμιά, με τις πίτσες, με τις τυρόπιτες, με όλα αυτά, νιώθω πάρα πολύ προδομένη, έτσι, πολύ απαξιωμένη σαν πολίτης εννοώ. Νιώθω πολύ απατημένη. Πάρα πολύ όμως, ε; Τώρα θα μου πεις γιατί το παίρνεις κυρά μου προσωπικά;» ανέφερε, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι κερδίζει τα προς το ζην από την εργασία της στο θέατρο.

«Βιοπορίζομαι από το θέατρο και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ποτέ δεν έκανα πράγματα που δεν ήθελα» τόνισε.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:31
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