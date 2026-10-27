Βόλος: Άνδρας με ποδήλατο πλησίαζε παιδάκια και τα παρενοχλούσε

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Ακόμη μία υπόθεση προκαλεί σοκ αυτή τη φορά στον Βόλο με έναν άνδρα να προσεγγίζει μικρά παιδάκια και να κάνει απρεπή σχόλια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του thenewspaper.gr πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 έως 55 ετών, ο οποίος φέρεται να κινείται με ποδήλατο στην περιοχή της οδού Πανταζοπούλου, κοντά στον Άγιο Γεώργιο στον Βόλο και παρενοχλεί παιδάκια, ενώ μάλιστα τον έχουν δει και έξω από σχολεία.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, όταν ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με τη μαρτυρία, πλησίασε μικρά αγόρια και έκανε σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου για το σώμα τους.

Ένα από τα παιδιά, αναστατωμένο από όσα φέρεται να συνέβησαν, επέστρεψε και ενημέρωσε τη γιαγιά του. Η γυναίκα ειδοποίησε την οικογένεια και ο πατέρας του παιδιού βγήκε αμέσως από το σπίτι, προσπαθώντας να εντοπίσει τον άνδρα. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνος είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία εκφράζει την ανησυχία ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας φέρεται να κυκλοφορεί συχνά στην περιοχή και να ενοχλεί παιδιά που κινούνται κοντά στο δημοτικό σχολείο.

Η αναφορά έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς πρόκειται για μια γειτονιά όπου καθημερινά περνούν μαθητές μικρής ηλικίας, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από το σχολείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για επίσημη αστυνομική καταγγελία ή για ταυτοποίηση του άνδρα. Τα όσα περιγράφονται αποτελούν καταγγελίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης των γονέων και των αρμόδιων αρχών όταν ένα παιδί αναφέρει συμπεριφορά που το έκανε να αισθανθεί φόβο ή ανασφάλεια.

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