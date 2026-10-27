Στο Βοτανικό τα πρώτα κομμάτια του στέγαστρου του γηπέδου του ΠΑΟ – Τι ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας (Photos)

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Χάρης Δούκας ενημέρωσε ότι «τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έφτασαν στον Βοτανικό! Μια κατασκευή ιδιαίτερων τεχνικών προδιαγραφών, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και αισθητική. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε δυνατά!».

Το γήπεδο προβλέπεται να έχει χωρητικότητα 39.074 θέσεων για ποδόσφαιρο, με συνολική δυνατότητα 42.674 θεατών στις επιπλέον εγκαταστάσεις. Οι προδιαγραφές του το κατατάσσουν στην κατηγορία 4 FIFA/UEFA, κατάλληλο για αγώνες εθνικών ομάδων, ενώ η υποδομές του προβλέπουν 1.294 θέσεις σε σουίτες πολυτελείας, 325 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και 7 εμπορικά καταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα προβλέπει εγκαίνια του γηπέδου τον Μάιο του 2027. Για να δούμε…

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