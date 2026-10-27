Θεσσαλονίκη: 15+1 φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

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Την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 τίμησαν μαθητές και μαθήτριες 22 δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, που παρέλασαν σήμερα στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της πόλης.

Την παρέλαση, που ξεκίνησε στις 11 με αφετηρία τη Διαγώνιο και τερματισμό την οδό Ίωνος Δραγούμη, άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και οι σημαιοφόροι των Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ εμβατήρια παιάνισε και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Λεμεσού από την Κύπρο, ο οποίος έχει αδελφοποιηθεί με τον δήμο της Θεσσαλονίκης.

Στην εξέδρα των επισήμων, στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- οι υφυπουργοί Έλενα Ράπτη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Νίκος Παπαϊωάννου, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, η αντιπεριφερειάρχης Μελίνα Δερμετζοπούλου και οι βουλευτές Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης, Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς.

«Η Ελλάδα των νιάτων μας που καμαρώσαμε εδώ στην κεντρική λεωφόρο της Θεσσαλονίκης και αυτά τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά από πού κρατούν οι ρίζες τους και πού πηγαίνουν. Συνεορτάζουν μαζί με όλους μας αυτές τις πολύ σημαντικές εθνικές επετείους», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας .

«Τα παιδιά που παρελαύνουν σήμερα, τα παιδιά των σχολείων μας, η μαθητιώσα νεολαία, είναι εκείνα τα παιδιά που αύριο ως πολίτες, με το ίδιο βαθύ δημοκρατικό αίσθημα, θα συνεχίσουν να είναι ηγήτορες της κοινωνίας και σήμερα η παρουσία τους, το ανάστημά τους, η λεβεντιά τους, μας αφήνει ένα πολύ έντονο συναίσθημα ότι πήραν την σκυτάλη και θα την παραδώσουν στις επόμενες γενιές», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.

«Η σημερινή παρέλαση είναι η ζωντανή απόδειξη πως οι αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι ήρωες του ‘40 παραμένουν επίκαιρες. Αν το 1940 είπαμε το ΟΧΙ, σήμερα οφείλουμε να διασφαλίσουμε τα εφόδια στη νέα γενιά για να μπορέσει να κερδίσει το μέλλον, για ανάπτυξη, καινοτομία και για ένα μέλλον μιας Ελλάδας η οποία γίνεται κάθε μέρα πιο δυνατή και περήφανη», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

«Είδαμε τα παιδιά μας σήμερα -θεμέλιο μιας ισχυρής κοινωνίας με αξίες και αρχές, αλλά συγχρόνως και πίεση για υποδομές, για σχολικά κτίρια, τα οποία θα είναι αντάξια της ποιότητας που πρέπει να προσφέρουμε στα νέα παιδιά», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Φιλαρμονική για να τιμήσουμε το έπος του ‘40. Είναι η πόλη που γεννήθηκα, που σπούδασα και είμαι βαθιά συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, βλέποντας την νεολαία να παρελαύνει. Ο Δήμος μας συμμετέχει με την Φιλαρμονική και μια αποστολή δημοτικών συμβούλων», δήλωσε ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης.

«Τα παιδιά μας σήμερα μας έστειλαν ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα με το χαμόγελό τους, με τη ζωντάνια τους, μας έκαναν να αισθανθούμε συγκίνηση αλλά και αισιοδοξία. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας.

Μετά την παρέλαση αντιπροσωπείες μαθητές σχολείων κατέθεσαν στεφάνια στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες σε διάφορα σημεία της πόλης.

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