Μητσοτάκης για εκλογές: «40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε – Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο»

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«Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο στις εκλογές, από ”θερμοκρασίες καύσωνα” – 40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς.
Σχετικά με τα τοπικά θέματα δεσμεύτηκε πως την επόμενη φορά που θα έρθει στο Νέο Αγιονέρι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο υδροδότησης και οι κάτοικοι δεν θα πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό.
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια και αναφερόμενος στις αναταραχές που επικρατούν σε ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα αυτά τα περάσαμε και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
Για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύπτονται ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό γίνεται από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε η κυβέρνηση του και αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα να συγκρουστεί με τα “μεγάλα ψάρια” και όχι να κυνηγήσει τους μικρούς.
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