Μπεκίρης: Βαριά σκιά στο Μαξίμου από την αποχώρησή του – Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

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Η αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση που τον αφορά, ήρθε να ρίξει βαριά τη σκιά της στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι συνεργάτες του πρωθυπουργού βρίσκονται αντιμέτωποι με υποθέσεις που προκαλούν έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ωστόσο, ακόμη και η προσωρινή αποχώρηση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού από τα καθήκοντά του δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί όλο το τελευταίο διάστημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Εάν ο Μιχάλης Μπεκίρης έχει πτυχίο πανεπιστημίου, πώς έγινε η πρόσληψή του στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, πώς αμείβεται και εάν υποβάλλει δήλωση «πόθεν έσχες» είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που τίθενται.

Μάλιστα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναρωτιούνται γιατί μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει σε κανένα από αυτά, αφήνοντας, όπως υποστηρίζουν, την υπόθεση να σέρνεται.

Η αποχώρηση και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Να επισημάνουμε, πάντως, ότι οι πληροφορίες ανέφεραν πως το Μέγαρο Μαξίμου αναζητούσε τον κατάλληλο χρόνο προκειμένου ο Μιχάλης Μπεκίρης να ανοίξει όσο πιο αθόρυβα γινόταν την πόρτα εξόδου από το πρωθυπουργικό γραφείο. Τελικά, χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ο ίδιος ο συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη επέλεξε να αποχωρήσει μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ενημέρωσε σχετικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφασή του να απέχει από τα καθήκοντά του και να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια, με δήλωσή του, υποστήριξε ότι εδώ και έναν μήνα είναι αντιμέτωπος με «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης», τονίζοντας ότι η απόφασή του είναι αποκλειστικά προσωπική:

«Ύστερα από πολλά χρόνια στενής συνεργασίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη φιλία και την τιμή να βρίσκομαι στο πλευρό του, τον ενημέρωσα για την απόφασή μου να απέχω από τα καθήκοντά μου, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν επιθυμώ η παρουσία μου να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης.

Η απόφασή μου είναι αποκλειστικά προσωπική. Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Είναι μια συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Χρέος μου είναι να προστατεύσω την τιμή και την υπόληψη της οικογένειάς μου και να διαφυλάξω την προσωπική μου σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια σχέση που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής…

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν».

Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση Μπεκίρη ξεκίνησε από δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, η οποία υποστήριξε ότι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού δεν διαθέτει πτυχίο. Τη σκυτάλη πήραν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έθεσαν σειρά ερωτημάτων: Πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση; Με ποιο θεσμικό πλαίσιο; Με ποια προσόντα; Ποιος τον πλήρωνε και πόσο; Ποιος τον ήλεγχε;

Μάλιστα, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, αναρωτήθηκε δημόσια εάν είναι σύμπτωση ο χρόνος της αποχώρησης ή εάν η εξέλιξη σχετίζεται, όπως η ίδια διερωτήθηκε, με την υπόθεση του Βαγγέλη Λιόλιου.

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