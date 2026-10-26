Ραντεβού Πολάκη – Άδωνι στο νοσοκομείο Χανίων: «Για να δούμε ποια είναι η αλήθεια»

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Ραντεβού για… μονομαχία δια ζώσης έδωσαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη μετά τη σύγκρουση που είχαν στη Βουλή.

Ο υπουργός απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε, είπε: «Σε λίγο θα θελήσει αυτός με το “Χωριάτικο” να σας γνωρίσει, να κρατάτε μαζί τα διπλά βιβλία… Όλη η Ελλάδα αναρωτιέται και γελάει με το βίντεο για τα διπλά βιβλία που είχατε δημοσίως παραδεχτεί ότι κρατούσατε ως δήμαρχος Σφακίων. Υπόδειξη σε μένα για τα διπλά βιβλία πάει πολύ».

Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του, αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο Χανίων, κατηγορώντας τον υπουργό, με τον δεύτερο να τον προσκαλεί στο νοσοκομείο, ζητώντας να παρευρεθεί σε συζήτηση μπροστά στις κάμερες «για να δούμε ποια είναι η αλήθεια».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «σήκωσε το γάντι» και όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο Facebook:

«Θα αλλάξω την πτήση, θα έρθω νωρίς και θα τα πούμε στο Νοσοκομείο Χανίων. Είχα βγάλει εισιτήριο το μεσημέρι για να κατέβω στο συλλαλητήριο το βράδυ. Θα βγάλω πρωινό εισιτήριο και θα τα πούμε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Χανίων».

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