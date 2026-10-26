«Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο»: ΕΕ και πέντε χώρες κατέθεσαν δήλωση στον ΟΗΕ

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Κοινή δήλωση κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου κατέθεσαν στον ΟΗΕ η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην κοινή δήλωση τονίζουν ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και δεν έχει καμία ισχύ.

Γεραπετρίτης: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο»

«Προβαίνω στην παρούσα δήλωση εξ ονόματος των Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της χώρας μου, της Ελλάδας.

Η πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να κυρώσει το ψευδεπίγραφο “Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο” του 2019 εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Αναδεικνύει, επίσης, μια ευρύτερη πρόκληση για τη διεθνή έννομη τάξη: Την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν υπονομεύουν τους καθιερωμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου ούτε θίγουν τα δικαιώματα τρίτων κρατών.

Το Διεθνές Δίκαιο και, ιδίως, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και το εθιμικό διεθνές δίκαιο αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι κανόνες αυτοί είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των κρατών. Η αποδοχή διμερών συμφωνιών που παραβλέπουν τους εφαρμοστέους κανόνες και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο, υπονομεύοντας τη διεθνή έννομη τάξη και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Το ψευδεπίγραφο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο αντίκειται στις θεμελιώδεις αυτές αρχές. Παραγνωρίζει τη γεωγραφική πραγματικότητα και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών επί θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των νησιών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η επακόλουθη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει αυτή τη νομική πραγματικότητα. Το εν λόγω μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανένωση των θεσμών της Λιβύης και στην προοπτική μιας ενωμένης και ευημερούσας Λιβύης. Μια σταθερή Λιβύη, που συμμετέχει ενεργά στην περιφερειακή συνεργασία, είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την ασφάλεια σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Η πολιτική μετάβαση της Λιβύης και οι σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες πρέπει να διέπονται από τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Ως κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε υποστηρίξει με συνέπεια την ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Στο πνεύμα αυτό, η Ελλάδα έχει διεξαγάγει διμερείς συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, με καλή πίστη και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, και εκφράζει την ετοιμότητά της να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές.

Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες»τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Γκουτέρες: Το δίκαιο θα πρέπει να υπερισχύσει έναντι του δίκιου του ισχυρού

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στο Κάιρο, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις παραβιάσεις του Δικαίου της Θάλασσας. Αναφερόμενος στις χώρες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες, δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή. Τόνισε, μάλιστα, ότι «η ισχύς του δικαίου πρέπει να υπερισχύει του δικαίου της ισχύος», υπογραμμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής των διεθνών κανόνων από όλα τα κράτη.

Ειδικότερα, ο κ. Γκουτέρες ρωτήθηκε «ποια είναι η θέση του ΟΗΕ απέναντι σε χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες».

«Λοιπόν, η θέση μας είναι απολύτως σαφής: οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε: «Όσον αφορά την κατάσταση στη θάλασσα, υπάρχει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, ούτε να γίνεται αποδεκτό. Όσον αφορά οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, η θέση μας ήταν πάντοτε απολύτως σαφής: πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ισχύς του δικαίου υπερισχύει του δικαίου της ισχύος. Και αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρατε».

Ο Γ.Γ του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αίγυπτο, εκτός από την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρθηκε στις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις.

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