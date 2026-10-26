Κλειστό μέχρι νεωτέρας το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας: Ολοκληρώνεται την Τρίτη ο τρίτος έλεγχος 

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Με ανακοίνωσή του για τις σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας, ο δήμος Αθηναίων αναφέρεται στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί και στο γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί διαρροή αερίου, για τους ελέγχους που θα συνεχιστούν και καταλήγει πως μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Με προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, ο Δήμος συνεχίζει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου των σχολείων της Γκράβας.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί καμία διαρροή. Επιπλέον, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, κατά τους οποίους δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας.

Παράλληλα, προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων».

Και η ανακοίνωση καταλήγει «Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και των παρεμβάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά».

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