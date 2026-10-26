«Ο Αντάρας τα έκανε μαντάρα»: Συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά της Pizza Fan στο Χαλάνδρι 

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Σε ομηρία παραμένουν οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, μετά το λουκέτο στα υποκαταστήματα της εταιρείας. Εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από τα κεντρικά της εταιρείας στο Χαλάνδρι, για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους.

«Το αφεντικό μας ήταν άψογο, δεν έχω κανένα παράπονο. Με το που πήγαινε ο μήνας μας πλήρωνε κανονικά, όλα στην ώρα τους. Από τη μια στιγμή στην άλλη, την περασμένη Πέμπτη που είχα ρεπό, έμαθα ότι κλείνουν το μαγαζί μέχρι νεοτέρας. Κι αυτό το έμαθα μέσω διαδικτύου, δεν με ενημέρωσε κανείς. Έμαθα για φοροδιαφυγή που από 25 εκατομμύρια πήγε στα 35.Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά πίσω μας και δεν ξέρουμε τι θα τα ταΐσουμε. Δεν έχουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, δεν έχουμε να πληρώσουμε ενοίκιο, τίποτα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Αντάρας τα έκανε μαντάρα και μας δημιούργησε λαχτάρα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο», δήλωσε η Μαρία, που εργαζόταν στο υποκατάστημα της Ηλιούπολης.

«​Ήμουν ρεπό εκείνη την ημέρα και το έμαθα τηλεφωνικά την επομένη. Μου είπαν απλώς ότι το μαγαζί κλείνει “για κάποιους λόγους”. Μετά από την τηλεόραση μάθαμε τι ακριβώς συνέβη. Ψάχνουμε ήδη για δουλειά, αλλά δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Ήταν η μόνη μου δουλειά αυτή.​Δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση από τη διοίκηση. Γι’ αυτό βρεθήκαμε σήμερα εδώ: για να πάρουμε ενημέρωση, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα περιμένουμε να ανοίξει η εταιρεία; Θα πάμε αλλού για δουλειά; Θα πάμε στο ταμείο ανεργίας; Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», πρόσθεσε ο Γιάννης και εκτίμησε ότι πολλές ειδήσεις από τις αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα είναι αναληθείς.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (24/10) στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Η ζημία στο Δημόσιο ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Διώξεις έχουν ασκηθεί για την υπόθεση σε 23 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 103. Ανάμεσα τους και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Κωνσταντίνος Αντάρας.

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