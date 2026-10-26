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26.10.2026 14:27

Χανιά: Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι της Pizza Fan μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο – «Μας έπαιρναν την κάρτα εργασίας και δήλωναν ό,τι ήθελαν»

26.10.2026 14:27
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Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας βρίσκονται οι εργαζόμενοι της Pizza Fan στα Χανιά, αλλά και σε όλη τη χώρα, μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο της αλυσίδας.

Οι εργαζόμενοι καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον, ενώ παράλληλα ανησυχούν για την κάλυψη των οικονομικών και οικογενειακών τους υποχρεώσεων.

Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εργαζομένων με το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Επισιτισμού Χανίων, με βασικό αντικείμενο συζήτησης την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους, τη καταβολή των δεδουλευμένων, τα ασφαλιστικά ένσημα και τα επιδόματα που δικαιούνται, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Σωρεία αυθαιρεσιών από τη διοίκηση

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν πρακτικές που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, συνιστούν εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

Ειδικότερα, ανέφεραν ότι ο υπεύθυνος παραλάμβανε τις κάρτες εργασίας τους, ενώ από τα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα γίνονταν δηλώσεις για τις ημέρες και τις ώρες απασχόλησής τους, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν ανταποκρίνονταν πάντοτε στην πραγματικότητα. Το Σωματείο Επισιτισμού Χανίων προτίθεται να προχωρήσει σε σχετική καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για το κλείσιμο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς να λάβουν σαφείς εξηγήσεις από την επιχείρηση. Όπως ανέφεραν, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν από το συνδικάτο, οι συμβάσεις τους εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ και τα δεδουλευμένα τους πρέπει να εξοφληθούν.

Στο ζήτημα παρενέβη και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού, Γιώργος Χοτζόγλου, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις για το κλείσιμο των καταστημάτων και την καταβολή των μισθών. Επισήμανε, επίσης, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρωθούν για τον Οκτώβριο και προειδοποίησε ότι, εάν αυτό δεν συμβεί έως τις 31 του μήνα, θα εξεταστούν νομικές ενέργειες.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία πρότεινε την υπαγωγή των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεών τους από την 1η Νοεμβρίου, εφόσον αυτές παραμένουν ενεργές, ώστε να προστατευθούν μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

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