«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος ως το δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου

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Μεταξύ των 59 συλληφθέντων για την υπόθεση φορολογικής απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με βασικό κατηγορούμενο τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο, βρίσκεται και ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρίζος Ρίζος γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποτυπωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του επιχειρηματία και των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το δίκτυο των 400 εταιρειών και οι «αχυράνθρωποι»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, πίσω από το οποίο φέρεται να βρισκόταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 400 εταιρείες, με την αλυσίδα «Χωριάτικο» να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η αλυσίδα διαθέτει δεκάδες καταστήματα, τόσο ιδιόκτητα όσο και δικαιόχρησης (franchise), σε πολλές περιοχές της Αττικής και στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων στον Βόλο.

Στις εταιρίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι παρουσιάζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, ενώ ο ουσιαστικός έλεγχός τους φέρεται να ασκούνταν από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία.

Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί με 6 εκατομμύρια ευρώ

Παράλληλα, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψαν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε τρεις γυναίκες, οι οποίες φέρονται να είναι συνεργάτιδες του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι λογαριασμοί εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν, ενώ σε αυτούς βρέθηκαν συνολικά περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Γιαννακόπουλου δεν περιοριζόταν στον χώρο της αρτοποιίας. Εκτός από την αλυσίδα φούρνων, δραστηριοποιούνταν επίσης στη Ρόδο και στη Μύκονο, κυρίως στον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι 59 συλλήψεις και η επιστροφή Γιαννακόπουλου από το Ντουμπάι

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 59 συλλήψεις για την υπόθεση, πραγματοποιώντας έρευνες σε Αττική, Μύκονο, Ρόδο, Ζάκυνθο και Γιάννενα.

Στα Γιάννενα συνελήφθη και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιστρέψει την ίδια ημέρα από το Ντουμπάι.

Το «στρατηγείο» της φερόμενης οργάνωσης στη λεωφόρο Κηφισού

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι αστυνομικοί στο κατάστημα «Sfoliata Store», που βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισού και φέρεται να διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΔΑΟΕ, στο συγκεκριμένο κατάστημα φέρονται να πραγματοποιούνταν συναντήσεις, συνεννοήσεις και επαφές μεταξύ των μελών της οργάνωσης.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί αναμένεται να αναζητήσουν στον χώρο υλικό και στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στόχος είναι να προκύψουν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της φερόμενης οργάνωσης, καθώς και για τις διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει σε εξέλιξη.

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