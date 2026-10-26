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26.10.2026 14:19

Ηράκλειο: Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες – Τέρας ψυχραιμίας ο οδηγός

26.10.2026 14:19
fotia_leoforeio_irakleio

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/10) στην περιοχή του Πόρου, στο Ηράκλειο, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ικάρου με την οδό Στέλιου Καζαντζίδη, μπροστά από την εκκλησία, όταν από το πίσω μέρος του λεωφορείου, το οποίο έκανε το δρομολόγιο προς ΕΛΜΕΠΑ, άρχισαν να βγαίνουν καπνοί.

Όπως αναφέρει το creta24, ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και ψύχραιμα, σταματώντας το λεωφορείο και φροντίζοντας να αποβιβαστούν με ασφάλεια οι επιβάτες.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τον πυροσβεστήρα που διέθετε το όχημα, κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή πάρει διαστάσεις.

Έτσι, η γρήγορη και ψύχραιμη αντίδρασή του συνέβαλε καθοριστικά στην αποτροπή δυσάρεστων εξελίξεων, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλο λεωφορείο που έφτασε γρήγορα στο σημείο, για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

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