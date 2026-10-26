Pizza Fan: Οι διάλογοι για τα «μαύρα», τα κρυφά Excel, οι τιμωρίες για όσους δεν ακολουθούσαν το «σύστημα» και τα 7 καταστήματα με τον μεγαλύτερο παράνομο τζίρο

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης φοροδιαφυγής στην Pizza Fan – η οποία αριθμεί περισσότερα από 150 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί πάνω από 2.500 εργαζομένους – βρίσκονται οι διάλογοι μεταξύ στελεχών της αλυσίδας, μέσα από τους οποίους περιγράφεται ένας μηχανισμός ελέγχου των καταστημάτων με στόχο την αύξηση των αδήλωτων εσόδων μέσω της πρακτικής του «κεράσματος».

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Live News, οι υπεύθυνοι παρακολουθούσαν τηλεφωνικά ποια καταστήματα ακολουθούσαν τις οδηγίες και ποια δεν απέδιδαν τα προσδοκώμενα ποσά, με προβλεπόμενη συνέπεια ακόμη και τη διακοπή της διανομής παραγγελιών.

Οι συνομιλίες για τα καταστήματα που δεν ακολουθούσαν τη γραμμή

Οι διάλογοι που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η παρακολούθηση των υποκαταστημάτων.

Αρχηγός: Στείλε μου την λίστα με τα μαγαζιά που στο take δεν έχουνε τα κεράσματα που μπορούν να έχουνε, να ψάξω να βρω γιατί το κάνουνε.

Στείλε μου την λίστα με τα μαγαζιά που στο take δεν έχουνε τα κεράσματα που μπορούν να έχουνε, να ψάξω να βρω γιατί το κάνουνε. Διαχειριστής «κεράσματος»: Θα σου βγάλω μόνο καθαρά τα μαγαζιά που δεν το χρησιμοποιούνε να είναι μαζεμένο.

Θα σου βγάλω μόνο καθαρά τα μαγαζιά που δεν το χρησιμοποιούνε να είναι μαζεμένο. Αρχηγός: Αυτό ναι, γιατί όλα τα άλλα τι να τα κάνω.

Αυτό ναι, γιατί όλα τα άλλα τι να τα κάνω. Διαχειριστής «κεράσματος»: Κι αν θες μπορώ να στο βγάζω κάθε μήνα.

Κι αν θες μπορώ να στο βγάζω κάθε μήνα. Αρχηγός: Ναι γιατί αν κάποιος δεν θέλει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να του κόψω και το delivery. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην καταλαβαίνουνε, οπότε πρέπει να βρω τι ισχύει. Μην κλαίγονται όμως μετά.

Η πρακτική, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, προέβλεπε τη μεταφορά παραγγελιών σε καταστήματα που χρησιμοποιούσαν περισσότερο το «σύστημα», ακόμη κι αν βρίσκονταν μακριά από την περιοχή του πελάτη.

Επιχειρησιακός διευθυντής: Η Λάρισα χρησιμοποιεί μόνο 1,2%.

Η Λάρισα χρησιμοποιεί μόνο 1,2%. Αρχηγός: Δεν έχει πάρει χαμπάρι ρε.

Δεν έχει πάρει χαμπάρι ρε. Διαχειριστής «κεράσματος»: Ναι η Λάρισα μόνο 1,2%.

Ναι η Λάρισα μόνο 1,2%. Επιχειρησιακός διευθυντής: Υπάρχουν τέτοια άλλα μαγαζιά που έχουν τόσο πολύ κάτω από 5%;

Υπάρχουν τέτοια άλλα μαγαζιά που έχουν τόσο πολύ κάτω από 5%; Διαχειριστής «κεράσματος»: Ο Γέρακας έχει 6,6%.

Οι χαμηλές επιδόσεις προκαλούσαν αντιδράσεις από την ηγετική ομάδα, όπως προκύπτει από την ακόλουθη συνομιλία.

Διαχειριστής «κεράσματος»: Πάμε να δούμε Νέα Μάκρη; Τρέχει με 14,3%. Και έχει περίπου 6.400 που είναι ακόμα 7,37%.

Πάμε να δούμε Νέα Μάκρη; Τρέχει με 14,3%. Και έχει περίπου 6.400 που είναι ακόμα 7,37%. Αρχηγός: Θα με τρελάνεις ότι είναι νορμάλ αυτό; Δηλαδή μέσα στο μαγαζί της κοιμάται αυτή. Καλά, δεν καταλαβαίνουν πόσο περιθώριο έχουν; Ή φοβούνται; Τι φοβούνται;

Ακόμη και μικρές οφειλές έπρεπε να τακτοποιούνται πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση των κεντρικών για την επίλυση προβλημάτων.

Λογιστής: Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση; Μου είπες να πάρω τον Λ… τηλέφωνο για το μπάνιο. Ο επιθεωρητής μου λέει ότι εδώ ο Λ… μας χρωστάει όμως κεράσματα 300 ευρώ.

Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση; Μου είπες να πάρω τον Λ… τηλέφωνο για το μπάνιο. Ο επιθεωρητής μου λέει ότι εδώ ο Λ… μας χρωστάει όμως κεράσματα 300 ευρώ. Υπαρχηγός: Άμα είναι κάνε αυτό που καταλαβαίνεις.

Άμα είναι κάνε αυτό που καταλαβαίνεις. Λογιστής: Εντάξει, φιλιά.

Τα επτά καταστήματα και τα αρχεία με τα αδήλωτα έσοδα

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται επτά καταστήματα που φαίνεται πως είχαν κομβικό ρόλο στη διαχείριση του παράνομου τζίρου, αναλαμβάνοντας παραγγελίες όταν άλλα τοπικά υποκαταστήματα δεν ακολουθούσαν τη μέθοδο του «κεράσματος». Πρόκειται για σημεία σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Ζωγράφου, Υμηττό και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ηγετική ομάδα υπό τον ιδιοκτήτη φέρεται να έλεγχε άμεσα επτά καταστήματα, ενώ άλλα 13 υποκαταστήματα και 132 καταστήματα franchise συμπλήρωναν το δίκτυο των 152 σημείων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν περίπου 5.000 αρχεία Excel, αποθηκευμένα σε USB και στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Live News. Στα αρχεία καταγράφονταν τα «μαύρα» ποσά που προέρχονταν από κάθε κατάστημα.

Οι κωδικές ονομασίες για μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις

Για την επικοινωνία τους, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις ως κωδικούς. Η λέξη «εκτός» και το όνομα του υπαρχηγού παρέπεμπαν σε μετρητά, ενώ ο όρος «ροή» αφορούσε χρήματα που βρίσκονταν στην τράπεζα. Οι οφειλές κάθε καταστήματος καταγράφονταν αναλυτικά.

Επιθεωρητής 1: Πες μου τώρα, Ηράκλειο τι χρωστάει «εκτός» και πόσους μήνες.

Πες μου τώρα, Ηράκλειο τι χρωστάει «εκτός» και πόσους μήνες. Επιθεωρητής 2: Σίγουρα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο αλλά κάτσε να δω αν έχουμε και Φεβρουάριο ή τον είχαν φέρει.

Σίγουρα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο αλλά κάτσε να δω αν έχουμε και Φεβρουάριο ή τον είχαν φέρει. Επιθεωρητής 1: Φεβρουάριο δεν πρέπει να έχεις, τον έχουνε δώσει.

Φεβρουάριο δεν πρέπει να έχεις, τον έχουνε δώσει. Επιθεωρητής 2: Κι όμως έχει και Φεβρουάριο.

Κι όμως έχει και Φεβρουάριο. Επιθεωρητής 1: Πάμε τώρα (όνομα υπαρχηγού).

Πάμε τώρα (όνομα υπαρχηγού). Επιθεωρητής 2: (Όνομα υπαρχηγού) είναι 1.595. Το επόμενο είναι 1.173, το επόμενο 1.418, το επόμενο 1.497 και το τελευταίο που βγήκε είναι 1.710.

Τεχνική υποστήριξη για το σύστημα «κεράσματος»

Σύμφωνα με τους διαλόγους, είχε δημιουργηθεί ομάδα τεχνικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία των «κερασμάτων», ώστε τα καταστήματα να μπορούν να τη χρησιμοποιούν απρόσκοπτα.

Διαχειριστής: Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζετε γιατί η Χαλκίδα δεν έχει κεράσματα; Δεν μπορεί να κάνει κεράσματα, υπάρχει κάποιος λόγος;

Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζετε γιατί η Χαλκίδα δεν έχει κεράσματα; Δεν μπορεί να κάνει κεράσματα, υπάρχει κάποιος λόγος; Επιχειρησιακός διευθυντής: Γιατί το έχει κλείσει προφανώς.

Γιατί το έχει κλείσει προφανώς. Διαχειριστής: Ναι, αλλά μου λέει ότι εδώ και 4 μήνες ότι δεν μπορεί να το κάνει.

Ναι, αλλά μου λέει ότι εδώ και 4 μήνες ότι δεν μπορεί να το κάνει. Επιχειρησιακός διευθυντής: Να πάρουμε τηλέφωνο στους ΙΤ να ανοίξουν τα κεράσματα. (…) Για να έχει συμβεί όμως αυτό, πρέπει να το είχαν ζητήσει οι ίδιες.

Να πάρουμε τηλέφωνο στους ΙΤ να ανοίξουν τα κεράσματα. (…) Για να έχει συμβεί όμως αυτό, πρέπει να το είχαν ζητήσει οι ίδιες. Διαχειριστής: Το είχαν, μου είπαν ότι πριν 3 – 4 μήνες το είχαν ζητήσει γιατί είχε πάει η Εφορία.

Η κρύπτη και τα ευρήματα στη βίλα της Εκάλης

Η έρευνα επεκτάθηκε και στην κατοικία του ιδιοκτήτη και δημιουργού της Pizza Fan, ο οποίος ζούσε σε πολυτελή βίλα στην Εκάλη. Κατά την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και του ελληνικού FBI εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος κρυφός χώρος, στον οποίο είχε πρόσβαση μόνο ο ίδιος.

Στην κρύπτη βρέθηκαν μετρητά, κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας. Συνολικά κατασχέθηκαν 92 ρολόγια επώνυμων οίκων, καθώς και δεκάδες ακόμη ακριβά, χειροποίητα ρολόγια.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν διαμαντένιο κολιέ, δαχτυλίδι, τρεις ροζ πέτρες, 1.175.990 ευρώ σε μετρητά και πιστοποιητικά γνησιότητας για τα ρολόγια που είχαν αγοραστεί.

Η πολυτελής διαβίωση του επιχειρηματία αποτυπωνόταν και στα οχήματα που βρίσκονταν στο γκαράζ του ίδιου και στενών συνεργατών του. Ανάμεσά τους αναφέρονται μία ακριβή μοτοσικλέτα BMW, μία Porsche Macan και μία Porsche Panamera.

Ο ιδιοκτήτης είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η ανάπτυξη της αλυσίδας στηρίχθηκε σε σωστές και προσεκτικές κινήσεις. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση για τα αδήλωτα έσοδα και την απώλεια ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 27/10.

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