Pizza Fan: Οι διάλογοι για τα «μαύρα», τα κρυφά Excel, οι τιμωρίες για όσους δεν ακολουθούσαν το «σύστημα» και τα 7 καταστήματα με τον μεγαλύτερο παράνομο τζίρο

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης φοροδιαφυγής στην Pizza Fan – η οποία αριθμεί περισσότερα από 150 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί πάνω από 2.500 εργαζομένους – βρίσκονται οι διάλογοι μεταξύ στελεχών της αλυσίδας, μέσα από τους οποίους περιγράφεται ένας μηχανισμός ελέγχου των καταστημάτων με στόχο την αύξηση των αδήλωτων εσόδων μέσω της πρακτικής του «κεράσματος».
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Live News, οι υπεύθυνοι παρακολουθούσαν τηλεφωνικά ποια καταστήματα ακολουθούσαν τις οδηγίες και ποια δεν απέδιδαν τα προσδοκώμενα ποσά, με προβλεπόμενη συνέπεια ακόμη και τη διακοπή της διανομής παραγγελιών.
Οι διάλογοι που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η παρακολούθηση των υποκαταστημάτων.
Η πρακτική, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, προέβλεπε τη μεταφορά παραγγελιών σε καταστήματα που χρησιμοποιούσαν περισσότερο το «σύστημα», ακόμη κι αν βρίσκονταν μακριά από την περιοχή του πελάτη.
Οι χαμηλές επιδόσεις προκαλούσαν αντιδράσεις από την ηγετική ομάδα, όπως προκύπτει από την ακόλουθη συνομιλία.
Ακόμη και μικρές οφειλές έπρεπε να τακτοποιούνται πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση των κεντρικών για την επίλυση προβλημάτων.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται επτά καταστήματα που φαίνεται πως είχαν κομβικό ρόλο στη διαχείριση του παράνομου τζίρου, αναλαμβάνοντας παραγγελίες όταν άλλα τοπικά υποκαταστήματα δεν ακολουθούσαν τη μέθοδο του «κεράσματος». Πρόκειται για σημεία σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Ζωγράφου, Υμηττό και Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ηγετική ομάδα υπό τον ιδιοκτήτη φέρεται να έλεγχε άμεσα επτά καταστήματα, ενώ άλλα 13 υποκαταστήματα και 132 καταστήματα franchise συμπλήρωναν το δίκτυο των 152 σημείων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν περίπου 5.000 αρχεία Excel, αποθηκευμένα σε USB και στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Live News. Στα αρχεία καταγράφονταν τα «μαύρα» ποσά που προέρχονταν από κάθε κατάστημα.
Για την επικοινωνία τους, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις ως κωδικούς. Η λέξη «εκτός» και το όνομα του υπαρχηγού παρέπεμπαν σε μετρητά, ενώ ο όρος «ροή» αφορούσε χρήματα που βρίσκονταν στην τράπεζα. Οι οφειλές κάθε καταστήματος καταγράφονταν αναλυτικά.
Σύμφωνα με τους διαλόγους, είχε δημιουργηθεί ομάδα τεχνικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία των «κερασμάτων», ώστε τα καταστήματα να μπορούν να τη χρησιμοποιούν απρόσκοπτα.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στην κατοικία του ιδιοκτήτη και δημιουργού της Pizza Fan, ο οποίος ζούσε σε πολυτελή βίλα στην Εκάλη. Κατά την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και του ελληνικού FBI εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος κρυφός χώρος, στον οποίο είχε πρόσβαση μόνο ο ίδιος.
Στην κρύπτη βρέθηκαν μετρητά, κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας. Συνολικά κατασχέθηκαν 92 ρολόγια επώνυμων οίκων, καθώς και δεκάδες ακόμη ακριβά, χειροποίητα ρολόγια.
Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν διαμαντένιο κολιέ, δαχτυλίδι, τρεις ροζ πέτρες, 1.175.990 ευρώ σε μετρητά και πιστοποιητικά γνησιότητας για τα ρολόγια που είχαν αγοραστεί.
Η πολυτελής διαβίωση του επιχειρηματία αποτυπωνόταν και στα οχήματα που βρίσκονταν στο γκαράζ του ίδιου και στενών συνεργατών του. Ανάμεσά τους αναφέρονται μία ακριβή μοτοσικλέτα BMW, μία Porsche Macan και μία Porsche Panamera.
Ο ιδιοκτήτης είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η ανάπτυξη της αλυσίδας στηρίχθηκε σε σωστές και προσεκτικές κινήσεις. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση για τα αδήλωτα έσοδα και την απώλεια ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ.
Ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 27/10.
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