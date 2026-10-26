Θεοχάρης: «Δεν είναι ακροδεξιό λόμπι, αλλά διαφανής Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας» με το Ισραήλ, απαντά για τη συγκέντρωση στην Αθηναϊκή Λέσχη

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«Ούτε ακροδεξιό, ούτε λόμπι είναι, αλλά μια ανεπίσημη, διαφανής Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας σε 69 χώρες -ανάμεσα τους και η Κύπρος- με στόχο την ενίσχυση διμερών σχέσεων, ενώ οι συναντήσεις που γίνονται με πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδας, δεν είναι μυστικές και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν υιοθέτηση οποιονδήποτε άλλων θέσεων πέραν της επίσημης ελληνικής θέσης, που είναι η διεθνής νομιμότητα».

Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, που είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, καλώντας τον κ. Θεοχάρη ότι να δώσει διευκρινήσεις «για την συμμετοχή του σε μυστική συνάντηση που έγινε στην Αθηναϊκή Λέσχη, την οποία διοργάνωσε ισραηλινό λόμπι, το οποίο υποστηρίζει και προωθεί αναθεωρητικά και επεκτατικά σχέδια του σιωνισμού».

«Εσείς το χαρακτηρίζετε ακροδεξιό και λόμπι. Ούτε το ένα είναι, ούτε το άλλο. Είναι μια ανεπίσημη Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας . Δεν είναι μυστική οργάνωση, ούτε επίσημη κοινοβουλευτική επιτροπή. Είναι μια ομάδα βουλευτών που συντονίζονται και διαλέγονται γύρω από ένα κοινό σκοπό. Συνήθως ένα σκοπό ενίσχυσης διμερών σχέσεων», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Πρόσθεσε δε ότι λόμπι υπάρχει και στις ΗΠΑ, όπου Αμερικανοί βουλευτές οργανώνονται διακομματικά για να ενισχύσουν τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη χώρα μας και να υποστηρίξουν ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος».

«Αυτά δεν τους κάνει ενεργούμενα της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε εκπροσώπους της. Τους κάνει ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν θετικά την ενίσχυση των σχέσεων των ΗΠΑ με τη χώρα μας», σημείωσε.

«Το συγκεκριμένο λόμπι υποστηρίζει αναθεωρητικά και επεκτατικά σχέδια του σιωνισμού, και μεταξύ άλλων επιθυμεί την δημιουργία ισραηλινού κράτους με πρωτεύουσα την ενιαία Ιερουσαλήμ. Μια θέση που αντιστρατεύεται τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις επίσημες θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι ενιαία λύση για το παλαιστινιακό, στη βάση της δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, δεν απαντάτε», ανέφερε ο κ. Καζαμίας.

«Οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχουν αλλάξει ούτε στο ελάχιστον. Η θέση της κυβέρνησης του Ισραήλ είναι ότι πρωτεύουσα του κράτους είναι στην Ιερουσαλήμ. Εμάς η πρεσβεία μας είναι στο Τελ Αβίβ. Δεν συμφωνούμε λοιπόν. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στάσης και δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης που είναι πάντοτε η διεθνής νομιμότητα. Όμως για την ελληνική κυβέρνηση, όπως και για σειρά πολλών άλλων κυβερνήσεων, οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και για τη χώρα μας, έχει στρατηγική σημασία. Άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια οικονομία, τεχνολογία καινοτομία, είναι μόνο μερικές από τις έννοιες οι οποίες περιγράφουν το εύρος της σχέσης αυτής», επεσήμανε ο κ. Θεοχάρης.

Σχολιάζοντας τέλος την αναφορά του κ. Καζαμία, ότι «ο κ. Θεοχάρης διορίστηκε πρόσφατα μαζί με τον κ. Τσιάρα συμπρόεδρος ενός ξένου πυρήνα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα ενός ακροδεξιού ισραηλινού λόμπι», ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εγώ με τον κ. Τσιάρα βοηθούμε οργανωτικά στο να γίνουν αυτές οι συναντήσεις και αυτές οι συνεργασίες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υιοθέτηση οποιονδήποτε θέσεων. Μην θολώνετε τα νερά. Δεν στοιχειοθετεί η συζήτηση με κάποιον τρίτο και την αποδοχή των θέσεων του. Αυτή είναι μια οργάνωση η οποία είναι απολύτως διαφανής σε 69 χώρες. Ιδρύθηκε μία και στην Κύπρο, με συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κύπρου κ. Χριστοδουλίδη, με συναντήσεις με όλα τα μέλη της κυπριακής βουλής στο Κοινοβούλιο. Αν υπονομεύαμε εμείς, όπως λέτε, τα συμφέροντα της Κύπρου τότε τι να πει ο πρόεδρος της Κύπρου; Τι είναι αυτά που λέτε; Εσείς μπορεί να θέλατε να με κάνετε συμπρόεδρο της Επιτροπής στήριξης του Κουφοντίνα. Έ, δεν θα γίνω… Εσείς κ. Καζαμία μπορεί να θέλετε να μην υπάρχει το κράτος του Ισραήλ, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι το κράτος αυτό είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος της χώρας μας και θα συνεχίσει να είναι, είτε το θέλετε είτε όχι», κατέληξε ο Υφυπουργός Εξωτερικών.

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