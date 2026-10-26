Καρυστιανού για Σερβία: «Η νίκη των φοιτητών γίνεται ελπίδα μας, η απαίτηση για δικαιοσύνη δεν έχει σύνορα»

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Με μία δήλωση που συνδέει την εκλογική νίκη των φοιτητών στη Σερβία με τον αγώνα για αλήθεια και δικαιοσύνη, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε το αποτέλεσμα των σερβικών εκλογών.

Το φοιτητικό κίνημα που πρωταγωνίστησε στις εξελίξεις στη χώρα γεννήθηκε μέσα από τις μαζικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν το πολύνεκρο δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, με βασικά αιτήματα την απόδοση ευθυνών, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε ακριβώς σε αυτή τη διαδρομή, κάνοντας σαφή αναφορά στον κοινό πόνο που μετατράπηκε σε συλλογική διεκδίκηση:

«Ο κοινός πόνος της άδικης απώλειας έγινε οδηγός νίκης. Η ανάγκη για οξυγόνο έγινε φωνή διεκδίκησης. Η νίκη των φοιτητών γίνεται ελπίδα μας και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλο τον κόσμο: Η απαίτηση για αλήθεια και δικαιοσύνη δεν έχει σύνορα!»

Ο κοινός πόνος της άδικης απώλειας έγινε οδηγός νίκης. Η ανάγκη για οξυγόνο έγινε φωνή διεκδίκησης.

Η νίκη των φοιτητών γίνεται ελπίδα μας και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλο τον κόσμο: Η απαίτηση για αλήθεια και δικαιοσύνη δεν έχει σύνορα!#elpida #dikaiosini #karystianou pic.twitter.com/thKtlrC2Qf — Maria Karystianou (@mkaristianou) October 26, 2026

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