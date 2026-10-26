search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 00:48
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2026 22:14

Καρυστιανού για Σερβία: «Η νίκη των φοιτητών γίνεται ελπίδα μας, η απαίτηση για δικαιοσύνη δεν έχει σύνορα»

26.10.2026 22:14
karystianou-7234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με μία δήλωση που συνδέει την εκλογική νίκη των φοιτητών στη Σερβία με τον αγώνα για αλήθεια και δικαιοσύνη, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε το αποτέλεσμα των σερβικών εκλογών.

Το φοιτητικό κίνημα που πρωταγωνίστησε στις εξελίξεις στη χώρα γεννήθηκε μέσα από τις μαζικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν το πολύνεκρο δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, με βασικά αιτήματα την απόδοση ευθυνών, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε ακριβώς σε αυτή τη διαδρομή, κάνοντας σαφή αναφορά στον κοινό πόνο που μετατράπηκε σε συλλογική διεκδίκηση:

«Ο κοινός πόνος της άδικης απώλειας έγινε οδηγός νίκης. Η ανάγκη για οξυγόνο έγινε φωνή διεκδίκησης. Η νίκη των φοιτητών γίνεται ελπίδα μας και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλο τον κόσμο: Η απαίτηση για αλήθεια και δικαιοσύνη δεν έχει σύνορα!»

Διαβάστε επίσης:

Ραντεβού Πολάκη – Άδωνι στο νοσοκομείο Χανίων: «Για να δούμε ποια είναι η αλήθεια»

Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά: «Κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Νέα Δημοκρατία»

Ανδρουλάκης: Η επανεκλογή Λούλα ισχυρή απάντηση στο τραμπικό μοντέλο και στην ακροδεξιά





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
james-comey
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα ποινική δίωξη κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ – Τρίτη φορά στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης

ispania-bilbao
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συλλήψεις μετά από σοβαρά επεισόδια για την ακύρωση εκδήλωσης ακροδεξιού influencer στο Μπιλμπάο (Video)

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Στημένες» οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία

machado maria venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει να επιτραπεί η επιστροφή της Ματσάδο στη Βενεζουέλα

flavio bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

paraskevopoulou1
MEDIA

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το "απέναντι", ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 00:40
james-comey
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα ποινική δίωξη κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ – Τρίτη φορά στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης

ispania-bilbao
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συλλήψεις μετά από σοβαρά επεισόδια για την ακύρωση εκδήλωσης ακροδεξιού influencer στο Μπιλμπάο (Video)

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Στημένες» οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία

1 / 3