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26.10.2026 22:56

Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι

26.10.2026 22:56
pizza-fan

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Ελεύθεροι αφέθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, 26/10, οι πρώτοι πέντε από τους δέκα κατηγορούμενους στην υπόθεση της Pizza Fan, με την επιβολή περιοριστικών όρων, κατά περίπτωση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Μεταξύ των πέντε βρίσκονται τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος franchise στη Νέα Ιωνία.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Την Τρίτη, 27/10, αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 126 κατηγορούμενοι.

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Απολογείται την Τρίτη ο Αντάρας: Πληρωμή φόρου προτείνει ο δικηγόρος του, «παρακαταθήκη» το 1 εκατ. ευρώ





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