Ανακαλείται απόσταγμα φράουλας λόγω αυξημένης μεθανόλης – Ποιο προϊόν αφορά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στην ανάκληση παρτίδας αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» προχωρά το Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ, καθώς από εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα του προϊόντος σε μεθανόλη υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί μη κανονικό και μη ασφαλές.
Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ελέγχων, η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας εξέτασε εργαστηριακά δείγμα του συγκεκριμένου αλκοολούχου ποτού, το οποίο είχε ληφθεί από τη ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η συγκέντρωση μεθανόλης ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο για την κατηγορία «απόσταγμα φράουλας», γεγονός που οδήγησε στον χαρακτηρισμό του δείγματος ως μη κανονικού και μη ασφαλούς.
Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:
Η εταιρεία που διακινεί το προϊόν έχει ήδη ξεκινήσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔΓΧΚ) της ΑΑΔΕ, τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την ελληνική αγορά.
Παράλληλα, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η ΑΑΔΕ απευθύνει σαφή προειδοποίηση στους καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν, καλώντας τους να μην το καταναλώσουν.
Διαβάστε επίσης:
Αναπτυξιακός νόμος: Στα δημόσια ταμεία επιστρέφουν 323 εκατ. ευρώ ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν
Σε υψηλό τετραετίας το φυσικό αέριο στην Ευρώπη με την ανησυχία ενόψει του χειμώνα να εντείνεται
Ενεργειακός «πνιγμός» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στοχευμένες επιδοτήσεις και «καμπάνες» για τις ρευματοκλοπές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.