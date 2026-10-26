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26.10.2026 23:14

Ανακαλείται απόσταγμα φράουλας λόγω αυξημένης μεθανόλης – Ποιο προϊόν αφορά

26.10.2026 23:14
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Στην ανάκληση παρτίδας αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» προχωρά το Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ, καθώς από εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα του προϊόντος σε μεθανόλη υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί μη κανονικό και μη ασφαλές.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ελέγχων, η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας εξέτασε εργαστηριακά δείγμα του συγκεκριμένου αλκοολούχου ποτού, το οποίο είχε ληφθεί από τη ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η συγκέντρωση μεθανόλης ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο για την κατηγορία «απόσταγμα φράουλας», γεγονός που οδήγησε στον χαρακτηρισμό του δείγματος ως μη κανονικού και μη ασφαλούς.

Ποιο είναι το προϊόν που ανακαλείται

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Εμπορική ονομασία: «STRAWBAR ORIGIN»
  • Αλκοολικός τίτλος: 40% vol.
  • Συσκευασία: Φιάλες των 50 cl
  • Αριθμός παρτίδας: 003
  • Παρασκευαστής: Αποσταγματοποιείο – Ποτοποιείο «ENTEKA» (Κοκκαλιάρης Ν. Ιωάννης, Νέα Νικόπολη Κοζάνης)
  • Εταιρεία διακίνησης: «Life Science Lab College Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Άμεση απόσυρση από την αγορά – Σύσταση προς τους καταναλωτές

Η εταιρεία που διακινεί το προϊόν έχει ήδη ξεκινήσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔΓΧΚ) της ΑΑΔΕ, τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την ελληνική αγορά.

Παράλληλα, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ΑΑΔΕ απευθύνει σαφή προειδοποίηση στους καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν, καλώντας τους να μην το καταναλώσουν.

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