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26.10.2026 15:35

Σε υψηλό τετραετίας το φυσικό αέριο στην Ευρώπη με την ανησυχία ενόψει του χειμώνα να εντείνεται

26.10.2026 15:35
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Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 2022, καθώς συνεχίζουν να αυξάνονται οι φόβοι σχετικά με την προσφορά της ηπείρου αυτόν τον χειμώνα και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου έφτασαν τα 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα τη Δευτέρα, καθώς οι θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη έπεσαν και οι έμποροι προέβλεψαν ισχυρότερη ζήτηση για θέρμανση.

Η απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου έρχεται καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταρτίσει σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Αυτές οι αναφορές βοήθησαν στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα 117 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή. Το διεθνές πετρέλαιο αναφοράς Brent υποχώρησε περίπου 2% τη Δευτέρα, αλλά παραμένει πάνω από 114 δολάρια το βαρέλι.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης έλλειψη αποθηκευμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου καθώς οδεύει προς τον χειμώνα, με τα αποθέματα να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, λόγω της επιβράδυνσης των εξαγωγών από το Κατάρ και της αύξησης της κατανάλωσης το καλοκαίρι για κλιματισμό. Η ευρωπαϊκή αποθήκευση είναι πλέον περίπου στο 75%, έναντι ενός εποχιακού μέσου όρου που πλησιάζει το 80%.

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