ΗΠΑ: Έτοιμα σχέδια για μεγάλα πλήγματα στο Ιράν – Εντός 96 ωρών από την εντολή Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Οι ΗΠΑ διαθέτουν αναπτυγμένες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και είναι έτοιμες να εξαπολύσουν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν εντός 96 ωρών από την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανικός σχεδιασμός περιλαμβάνει στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πυρηνικών μονάδων, με τις επιχειρήσεις να θεωρούνται πιθανότερες μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι, σε περίπτωση επίθεσης, το Ιράν και οι Χούθι θα προχωρήσουν σε άμεσα αντίποινα εναντίον αμερικανικού προσωπικού και εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιέζει για κοινή στρατιωτική δράση με τις ΗΠΑ, ωστόσο η Ουάσιγκτον ζήτησε αναβολή μέχρι να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων.

Λόγω των αυξημένων απειλών, οι ΗΠΑ προχωρούν στη σταδιακή απομάκρυνση προσωπικού από πρεσβείες και ακυρώνουν την προγραμματισμένη ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού στην περιοχή.

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Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν εντός 96 ωρών από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει την εντολή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Οι απαραίτητες δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, ενώ πιθανότερο χρονικό σημείο για μια νέα επιχείρηση θεωρείται η περίοδος μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Τα σχεδιαζόμενα πλήγματα εκτιμάται ότι θα είναι πολύ ευρύτερα από τις περιορισμένες επιθέσεις εναντίον ιρανικών ραντάρ, εκτοξευτών και άλλων υποδομών που μπορούν να αποκατασταθούν γρήγορα. Τέτοιες επιχειρήσεις, με στόχο τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, πραγματοποιούνται μετά τη διακοπή των πλήρους κλίμακας εχθροπραξιών από τον Τραμπ νωρίτερα φέτος.

«Θα είναι μια μεγάλη επιχείρηση», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Άλλοι εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχοι που γνωρίζουν τον στρατιωτικό σχεδιασμό θεωρούν ότι το ερώτημα είναι πότε, και όχι εάν, θα δοθεί η εντολή, ενδεχομένως πριν από το τέλος του έτους.

Ιράν: Στο στόχαστρο ενεργειακές, στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) και το Πεντάγωνο έχουν καταρτίσει εκτενή κατάλογο πιθανών στόχων, που περιλαμβάνει ενεργειακές υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πυρηνικές μονάδες του Ιράν.

Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις γνωρίζουν πλέον καλύτερα τις τακτικές των ΗΠΑ, γεγονός που δυσκολεύει την αποτελεσματική καταστροφή όλων των επιδιωκόμενων στόχων.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ κλίνει προς μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς όμως να έχει λάβει οριστική απόφαση για τις κινήσεις του μετά τις εκλογές. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι στο παρελθόν έχει υπαναχωρήσει την τελευταία στιγμή.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι «το υπουργείο είναι ένας οργανισμός σχεδιασμού και αποστολή του είναι να αναπτύσσει και να εκτελεί τις στρατιωτικές επιλογές που διατάσσει ο πρόεδρος».

Φόβοι για άμεσα αντίποινα από Ιράν και Χούθι

Πρόσφατες αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν και οι Χούθι αντιμετωπίζουν σοβαρά το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις αξιολογήσεις, οι αμερικανικές υπηρεσίες θεωρούν απίθανη μια προληπτική επίθεση από την Τεχεράνη ή τους Χούθι. Ωστόσο, εάν προηγηθούν αμερικανικά ή ισραηλινά πλήγματα, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν άμεσα αντίποινα εναντίον αμερικανικού προσωπικού και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως και εκτός αυτής.

Σε μη διαβαθμισμένο υπόμνημα της 23ης Οκτωβρίου προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον επισημαίνει ότι το Ιράν «έχει αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειες στοχοποίησης αμερικανικού προσωπικού», με σχετικά σχέδια να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο στη Μέση Ανατολή και σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το CNN.

Εξαιτίας των απειλών, οι ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες τη διακριτική απομάκρυνση προσωπικού από πρεσβείες στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, μόνο στην αμερικανική πρεσβεία του Ριάντ έχει διαταχθεί αποχώρηση, αλλά αναμένονται ανάλογες οδηγίες και αλλού ή περιορισμοί στον αριθμό εργαζομένων.

Παράλληλα, μη απαραίτητο στρατιωτικό προσωπικό ενημερώθηκε ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη ανάπτυξή του στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της επόμενης εναλλαγής δυνάμεων, εν μέσω ανησυχιών για περιφερειακή κλιμάκωση.

Στενά του Ορμούζ: Αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών και υψηλές τιμές πετρελαίου

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επισκέφθηκε την Κυριακή τα Στενά του Ορμούζ, όπου οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και υποστηρίζουν τη διέλευση πλοίων.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, επιθεώρησε την περιοχή από ελικόπτερο και συναντήθηκε με στρατιωτικούς που απομάκρυναν ιρανικές νάρκες. Ο ίδιος επαναβεβαίωσε τη συνεργασία με τους εταίρους στον Κόλπο και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τονίζοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Παρότι οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων έχουν αυξηθεί, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, εν μέρει λόγω του κινδύνου ιρανικών επιθέσεων.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη σημερινή κατάσταση μακροπρόθεσμα μη βιώσιμη, εκτιμώντας ότι, χωρίς διπλωματική διέξοδο της τελευταίας στιγμής, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη λόγο στρατιωτικής επέμβασης. Παραμένουν, πάντως, ερωτήματα για το εάν ο Λευκός Οίκος διαθέτει συνολική στρατηγική τερματισμού της σύγκρουσης.

Νετανιάχου: Πιέσεις για κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ωστόσο η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από το Ισραήλ να περιμένει έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη για κοινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

«Ο Νετανιάχου ήθελε πραγματικά και προσπάθησε να πείσει τον Τραμπ για κοινή επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές, αλλά δεν πήρε το πράσινο φως», δήλωσε η ισραηλινή πηγή στο CNN.

Κατά την ίδια πηγή, ένας από τους λόγους της άρνησης ήταν η προειδοποίηση του αρχηγού του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, προς τον Αμερικανό στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ότι μια τέτοια επιχείρηση θα επηρέαζε αρνητικά τις ισραηλινές εκλογές και θα οδηγούσε στην αναβολή τους.

credit: AP

Σύμφωνα με τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις, το Ισραήλ προετοιμαζόταν την τελευταία εβδομάδα για πρόσθετες επιθέσεις, ζητώντας από τις ΗΠΑ υποστήριξη και συμπληρωματική στρατιωτική δράση. Ωστόσο, ο Τραμπ και άλλοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν αναβολή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν σύντομα να πραγματοποιήσουν κοινές επιχειρήσεις.

Όλες οι πηγές εκτιμούν ότι το Ισραήλ έχει αναστείλει προσωρινά τα σχέδιά του, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα την περίοδο μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Στην απόφαση αυτή φαίνεται να συνέβαλε η ανάγκη αμερικανικής υποστήριξης στην αντιπυραυλική άμυνα, καθώς τα ισραηλινά αποθέματα αμυντικών πυρομαχικών έχουν επιβαρυνθεί από τον πόλεμο και ενδεχόμενη επίθεση αναμένεται να προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν και τους Χούθι.

Αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών αναφέρουν, πάντως, ότι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του εξακολουθούν να μην διαθέτουν σαφή στρατηγικό στόχο πέρα από την επίδειξη κάποιας «προόδου» και τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε αυτή την εβδομάδα, σε τελετή αποφοίτησης των ενόπλων δυνάμεων, ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό, τη Μοσάντ και τις υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας να επιδιώξουν την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν.

«Τα σχέδια είναι έτοιμα και περιμένουν την έγκριση του Τραμπ. Θα μπορούσε να δοθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε στο CNN πηγή που γνωρίζει τις αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών.

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