Άσκηση: Ποια ώρα της ημέρας προστατεύει περισσότερο την καρδιά – Νέα μελέτη

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Η άσκηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι δεν έχει σημασία μόνο το πόσο συχνά ή για πόση ώρα γυμναζόμαστε, αλλά και η ώρα της ημέρας που επιλέγουμε για τη σωματική μας δραστηριότητα.

Τα οφέλη της πρωινής προπόνησης

Ερευνητές από το Leiden University Medical Center στην Ολλανδία πραγματοποίησαν μια εκτενή μελέτη προκειμένου να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στην ώρα της σωματικής δραστηριότητας και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι όσοι ήταν περισσότερο δραστήριοι τις πρωινές ώρες, και ειδικότερα μεταξύ 8 και 11 το πρωί, εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο. Μάλιστα, η θετική αυτή συσχέτιση φάνηκε να γίνεται ακόμη ισχυρότερη όσο η ώρα της άσκησης πλησίαζε προς τις 11 το πρωί. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν επηρεάστηκαν από τις συνήθειες ύπνου ή το συνολικό επίπεδο δραστηριότητας των συμμετεχόντων.

Η πρωινή γυμναστική συμπίπτει με τη φάση όπου ο οργανισμός μεταβαίνει από τον ύπνο στην ενεργό κατάσταση. Ο κιρκάδιος ρυθμός επηρεάζει καθοριστικά την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τον μεταβολισμό, ενισχύοντας τα οφέλη της πρωινής κίνησης.

Η αξία της απογευματινής άσκησης

Τα παραπάνω ευρήματα δεν μειώνουν την αξία της γυμναστικής το απόγευμα ή το βράδυ. Για πολλούς ανθρώπους, αυτές οι ώρες είναι οι μόνες που μπορούν να ενταχθούν στο φορτωμένο καθημερινό τους πρόγραμμα. Η απογευματινή δραστηριότητα εξακολουθεί να προσφέρει εξαιρετικά οφέλη στη φυσική κατάσταση, τη μυϊκή δύναμη και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η συνέπεια στην άσκηση είναι το παν· μια προπόνηση που τηρείται σταθερά είναι πάντα προτιμότερη από την πλήρη αποχή.

Γιατί πρέπει να αποφεύγεται η νυχτερινή άσκηση

Αντίθετα, η σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, συγκεκριμένα μεταξύ μεσάνυχτα και 6 το πρωί, συσχετίστηκε με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Το διάστημα αυτό ο οργανισμός είναι προγραμματισμένος για ξεκούραση. Η έντονη καταπόνηση διαταράσσει τον φυσιολογικό βιολογικό ρυθμό, επηρεάζοντας αρνητικά την καρδιακή λειτουργία.

Συμπερασματικά, αν και η μελέτη δείχνει μια σαφή τάση υπέρ του πρωινού, το βασικό μήνυμα παραμένει: η τακτική κίνηση είναι το καλύτερο δώρο για την καρδιά σας, ανεξαρτήτως ώρας.

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