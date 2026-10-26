Φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα και διαβήτη τύπου 2: Γιατί χρειάζονται εξετάσεις πριν και μετά τη θεραπεία – Τι να προσέχουμε

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Οι θεραπείες που βασίζονται στη δράση της ορμόνης GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) αποτελούν μια από τις σημαντικότερες και πιο καινοτόμες εξελίξεις στη σύγχρονη ιατρική για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας.

Η ορμόνη GLP-1 παράγεται φυσιολογικά από το έντερο και παίζει κομβικό ρόλο στη ρύθμιση της γλυκόζης και του αισθήματος κορεσμού. Οι σύγχρονοι φαρμακευτικοί αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 μιμούνται αυτή τη φυσική δράση. Ενισχύουν την έκκριση ινσουλίνης ανάλογα με τα επίπεδα γλυκόζης, μειώνουν την έκκριση γλυκαγόνης, επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα μειώνοντας την όρεξη. Ωστόσο, η αποτελεσματική και ασφαλής χρήση αυτών των ισχυρών σκευασμάτων απαιτεί αυστηρά εξατομικευμένη ιατρική καθοδήγηση και συστηματικό εργαστηριακό έλεγχο σε τρία βασικά στάδια: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

1. Έλεγχος Πριν από την Έναρξη της Θεραπείας

Η διενέργεια εξετάσεων πριν από την έναρξη λήψης του φαρμάκου είναι απαραίτητη για να αποτυπωθεί η αρχική μεταβολική εικόνα του ασθενούς, να αποκλειστούν τυχόν αντενδείξεις και να δημιουργηθεί ένα σαφές σημείο αναφοράς. Ο έλεγχος αυτός δεν είναι καθολικός, αλλά προσαρμόζεται με βάση την ηλικία, το ιστορικό και τη βασική ένδειξη χορήγησης (διαβήτης ή παχυσαρκία). Συνήθως περιλαμβάνει:

Γλυκόζη αίματος και HbA1c: Για την ακριβή αξιολόγηση της τρέχουσας γλυκαιμικής κατάστασης.

Για την ακριβή αξιολόγηση της τρέχουσας γλυκαιμικής κατάστασης. Κρεατινίνη και eGFR: Για τον έλεγχο και την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.

Για τον έλεγχο και την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. Ηπατικά ένζυμα (AST, ALT): Για την αξιολόγηση του ήπατος και την ανίχνευση καταστάσεων όπως η μεταβολική λιπώδης νόσος.

Για την αξιολόγηση του ήπατος και την ανίχνευση καταστάσεων όπως η μεταβολική λιπώδης νόσος. Λιπιδαιμικό προφίλ: Μέτρηση ολικής χοληστερόλης, LDL, HDL και τριγλυκεριδίων.

Μέτρηση ολικής χοληστερόλης, LDL, HDL και τριγλυκεριδίων. Ειδικές εξετάσεις: Έλεγχος TSH για τη λειτουργία του θυρεοειδούς, καθώς και έλεγχος επιπέδων σιδήρου, φερριτίνης, βιταμίνης B12 ή D, εφόσον το επιβάλλει η θρεπτική κατάσταση του ατόμου.

2. Παρακολούθηση Κατά τη Διάρκεια της Θεραπείας

Η ιατρική επίβλεψη συνεχίζεται εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής. Ο γιατρός δεν εστιάζει μόνο στις αιματολογικές εξετάσεις, αλλά αξιολογεί τη συνολική κλινική εικόνα, συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής πίεσης, της απώλειας πόντων στη μέση και των πιθανών παρενεργειών.

Στους διαβητικούς ασθενείς, η παρακολούθηση της HbA1c είναι κρίσιμη, καθώς η βελτίωση των τιμών μπορεί να απαιτήσει άμεση μείωση της δόσης άλλων συνχορηγούμενων αντιδιαβητικών φαρμάκων για την αποφυγή υπογλυκαιμίας. Παράλληλα, αν ο ασθενής εμφανίσει έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροιες, εμετούς) που οδηγούν σε αφυδάτωση, απαιτείται επανέλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. Επίσης, σε περιπτώσεις ραγδαίας απώλειας βάρους, ελέγχεται η διατήρηση της μυϊκής μάζας και η επάρκεια της θρέψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προληπτικός έλεγχος αμυλάσης και λιπάσης δεν συνιστάται ρουτίνα, καθώς οι ασυμπτωματικές αυξήσεις τους είναι συχνές. Αντιθέτως, η εμφάνιση οξέος κοιλιακού άλγους με αντανάκλαση στη ράχη απαιτεί άμεση διερεύνηση για παγκρεατίτιδα.

3. Αξιολόγηση Μετά την Ολοκλήρωση ή Διακοπή της Θεραπείας

Η διακοπή της χορήγησης του GLP-1 δεν σηματοδοτεί το τέλος της παρακολούθησης. Η επαναξιολόγηση των βασικών μεταβολικών δεικτών (γλυκόζη, HbA1c, νεφρική και ηπατική λειτουργία, λιπίδια) επιτρέπει στον γιατρό να συγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα με τις αρχικές τιμές. Αυτό βοηθά στην αποτίμηση της συνολικής μεταβολικής βελτίωσης πέρα από την απλή απώλεια κιλών. Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μετά τη διακοπή ελλοχεύει ο κίνδυνος επαναπρόσληψης του χαμένου βάρους ή απορρύθμισης του σακχάρου, γεγονός που απαιτεί τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής συντήρησης.

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