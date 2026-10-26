Στην Ευελπίδων Τσαρούχα, Πηλοΐδης και Κορομηλάς για να απολογηθούν στον ανακριτή

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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν οι δύο διαιτητές (Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς) ενώ ο Αναστάσιος Πηλοϊδης αναμένεται στις 12 το μεσημέρι.

Οι τρεις τους οδηγούνται στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση των στημένων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ηδη οι πρώτοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί. Την Παρασκευή ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου και χθες ο έκπτωτος πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης.

Χθες, οι Λιόλιος και Μαυραγάνης αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον πρώτο να επιμένει στην θεωρία της σκευωρίας.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, αμφισβήτησε ευθέως την αιτιολογία της απόφασης.

Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει επηρεαστεί από παρεμβάσεις τρίτων, στρέφοντας τα πυρά του εναντίον όσων, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου. «Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι μία και δεν φοβάται τίποτα απολύτως. Ο Ευάγγελος Λιόλιος ήταν αθώος, είναι αθώος και θα αποδειχθεί αθώος», δήλωσε.

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