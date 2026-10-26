Μήλος: Νόμιμη η αδειοδότηση του Domes White Coast – Tι απαντά η V Tourism στο πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας

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«Η επένδυση στο ξενοδοχείο Domes White Coast στη Μήλο έγινε βάσει των εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών». Με τον κατηγρηματικό αυτό τρόπο η ιδιοκτήτρια εταιρεία V Tourism Α.Ε απαντά στα δημοσιεύματα για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επένδυση αδειοδοτήθηκε βάσει των εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών και απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί αυθαίρετης ή παράνομης κατασκευής. Ειδικά για τον συντελεστή δόμησης, τονίζει ότι εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις και ότι δεν έχουν κατασκευαστεί ούτε πρόκειται να κατασκευαστούν επιφάνειες πέραν της επιτρεπόμενης δόμησης.

Παράλληλα, η V Tourism δηλώνει ενοχλημένη, επειδή, όπως αναφέρει, πληροφορήθηκε από τον Τύπο το περιεχόμενο ενός εμπιστευτικού πορίσματος που δεν της έχει κοινοποιηθεί επισήμως. Δηλώνει ότι θα απαντήσει αναλυτικά στα ευρήματα μόλις λάβει το πλήρες κείμενο, ενώ εκφράζει προβληματισμό για τις αναφορές περί ενδεχόμενης ανάκλησης της οικοδομικής άδειας.

Η εταιρεία επισημαίνει ακόμη ότι πρόκειται για επέκταση ήδη λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας, για την οποία τα ζητήματα οικοδομησιμότητας είχαν εξεταστεί κατά την αρχική αδειοδότηση, και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

V Tourism: Συμβατή με το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο η αδειοδότηση της τουριστικής επένδυσης στη Μήλο

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την αδειοδότηση του ξενοδοχείου Domes White Coast στη Μήλο, η ιδιοκτήτρια εταιρεία «V Tourism Α.Ε.» διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει επίσημη γνώση του πορίσματος ή των στοιχείων στα οποία αυτό βασίζεται.

Τουναντίον η εταιρεία με δυσάρεστη έκπληξη ενημερώθηκε από τον Τύπο για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της έκθεσης με δημοσιεύματα που παραθέτουν λεπτομερή στοιχεία από ένα εμπιστευτικό και μη δημοσιοποιημένο έγγραφο ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας(!) το οποίο δεν έχει κοινοποιηθεί στην ίδια. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η Εταιρεία, την οποία αφορούν άμεσα τα ευρήματα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το πλήρες πόρισμα και να απαντήσει τεκμηριωμένα. Συνεπώς, η V Tourism θα τοποθετηθεί αναλυτικά επί των επιμέρους ευρημάτων μόλις λάβει επισήμως το πλήρες κείμενο και τα στοιχεία που τα τεκμηριώνουν.

Με βάση ωστόσο τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί θα πρέπει να κάνουμε σαφές ότι η επένδυση αδειοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε (μερικώς προς το παρόν), σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο και βάσει των εγκρίσεων και διοικητικών πράξεων των αρμόδιων αρχών. Συνεπώς δεν θεωρούμε ότι ευσταθούν οι ισχυρισμοί περί αυθαίρετης ή παράνομης κατασκευής.

Ειδικότερα, ως προς τα δημοσιεύματα για τον συντελεστή δόμησης και ενδεχόμενη υπέρβαση, η θέση της Εταιρείας είναι ότι εφαρμόστηκε ο νομίμως προβλεπόμενος συντελεστής δόμησης από τις μεταβατικές διατάξεις στις οποίες σαφώς υπαγόταν κατά τον χρόνο εκείνο η επένδυση και ως εκ τούτου δεν έχουν ούτε πρόκειται να κατασκευαστούν επιφάνειες πέραν της επιτρεπόμενης δόμησης.

Το έργο αφορά εξάλλου στην επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας που λειτουργεί νόμιμα εδώ και πολλά χρόνια. Το ζήτημα της οικοδομησιμότητας και του προσώπου του ακινήτου σε οδό είχε εξεταστεί και κριθεί στο πλαίσιο της αρχικής αδειοδότησης και των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Το θέμα της αναγνώρισης οδών για την εκτός σχεδίου δόμηση έχει απασχολήσει διαχρονικά τη Διοίκηση και αφορά ακίνητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Δεν μπορεί, εξάλλου, να αγνοείται ότι μέχρι πρόσφατα οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης σε διάφορες περιοχές της χώρας εξέδιδαν οικοδομικές άδειες για εκτός σχεδίου ακίνητα με πρόσωπο σε οδούς οι οποίες δεν είχαν τυπικά αναγνωριστεί σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με βάση τα στοιχεία που είναι σήμερα γνωστά στην Εταιρεία, ευλόγως απορούμε και προβληματιζόμαστε για το οτι γίνεται λόγος ανάκλησης της οικοδομικής άδειας για την επέκταση του ξενοδοχείου και επιφυλασσόμαστε για την αναλυτική μας τοποθέτηση επί των σχετικών αιτιάσεων εφόσον το πόρισμα κοινοποιηθεί και καταστεί δυνατή η πλήρης εξέταση της τεκμηρίωσής του.

Η Εταιρεία σέβεται πλήρως τον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών. Θεωρούμε όμως ότι ανάλογος σεβασμός και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης πρέπει να ακολουθείται από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές σε κάθε στάδιο της σχετικής διαδικασίας.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της προς προστασία της επένδυσης και των συμφερόντων της.

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