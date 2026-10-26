«Χωριάτικο»: Άνω των 100 εκατ. ευρώ η απάτη – Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου με υποθέσεις trafficking και εκβιασμούς (videos)

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Σε τουλάχιστον 50 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για την νέα υπόθεση φορολογικής απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Η έρευνα ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα (26/10), ωστόσο οι αρχές αποφάσισαν να επισπεύσουν τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, Άγγελου Γιαννακόπουλου, καθώς υπήρχαν ενδείξεις πως ήταν έτοιμος να διαφύγει στην Αλβανία.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» (νυν Αττικοί φούρνοι), εδώ και καιρό κρυβόταν στο Ντουμπάι, όμως επέστρεψε στην Ελλάδα πρόσφατα.

Αντιλαμβανόμενος πως επίκειται σύλληψή του για την υπόθεση και με δεδομένο ότι δεν μπορούσε να φύγει αεροπορικώς καθώς του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα από τη βορειοδυτική Ελλάδα. Ωστόσο τον συνέλαβαν στα Ιωάννινα.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, μετά από καταγγελία. Τότε ζητήθηκε η άρση του απορρήτου από τις αρχές, εκδόθηκαν τα σχετικά βουλεύματα και ξεκίνησε η παρακολούθηση.

Η άρση είχε ζητηθεί για 12 άτομα, μεταξύ αυτών και μία γυναίκα, για αδικήματα φοροδιαφυγής, απάτης, φοροδιαφυγής, εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα, αλλά και εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπλέκονται πάνω από 100 άτομα και 500 εταιρείες με αχυρανθρώπους, οι οποίοι δημιουργούσαν χρέη, έκλειναν τις επιχειρήσεις και άφηναν οφειλές εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Το ποινικό παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Ο 57χρονος επιχειρηματίας απασχολεί τις αρχές για σχεδόν 20 χρόνια σχετικά με υποθέσεις μαστροπείας, χρηματισμό αστυνομικού, ακόμα και για υπόθεση εκβιασμών στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το 2008 είχε συλληφθεί για υπόθεση trafficking. Έφερνε γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, τις εξανάγκαζε να εργάζονται ως χορεύτριες και να εκδίδονται, ενώ τα παράνομα αυτά χρήματα τα διοχέτευε στη συνέχεια για να τα νομιμοποιήσει στις αλυσίδες των αρτοποιείων.

Στη Μύκονο διατηρούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με δικογραφία του 2025, και χρημάτιζε αστυνομικό για να τον ενημερώνει για επικείμενους ελέγχους.

Τον Απρίλιο του 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο, σε πρώτο βαθμό, για τα αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε απάτη. Μετά από έφεση, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τον Νοέμβριο του 2025, συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί τη Lamborghini του με ταχύτητα 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν μόλις 70 χλμ./ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παρόλα αυτά, ο επιχειρηματίας ταξίδευε συχνά στο Ντουμπάι, έκανε μπίζνες και έστηνε αλυσίδες καταστημάτων, διατηρώντας παράλληλα και νυχτερινά μαγαζιά.

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