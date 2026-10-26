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26.10.2026 07:47

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκλονίζει η μητέρα του – «Είμαι σε κακό χάλι, ήταν ένα άγιο παιδί»

26.10.2026 07:47
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Συντετριμμένη η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε για τον γιο της, Γιώργο, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφοντας τον πόνο της και την αδυναμία της να συνειδητοποιήσει την απώλειά του.

«Είμαι σε κακό χάλι. Τι να πω εγώ τώρα για το παιδί μου; Ένα από τα καλύτερα παιδιά ήταν ο Γιώργος. Ένα άγιο παιδί. Τι να πω εγώ; Είναι αργά πια, είναι αργά… Εγώ έχασα το λεβέντη μου. Τελείωσε…», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της.

Η μητέρα του τραγουδιστή εξακολουθεί να ζητά δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως πιστεύει ότι θα αποδοθεί.

«Δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Το πιστεύω ότι θα υπάρχει δικαιοσύνη», είπε, τονίζοντας παράλληλα πως, μετά την απώλεια του γιου της, τα λόγια μοιάζουν πλέον ανεπαρκή μπροστά στον πόνο της.

«Εγώ έχασα το παιδί μου και από κει και πέρα ό,τι και να πω είναι ανώφελο», πρόσθεσε.

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