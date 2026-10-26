Ασπρόπυργος: Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με παλέτες – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας, στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στη 01:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον δήμο Ασπροπύργου. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. October 26, 2026

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