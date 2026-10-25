Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση – «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

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Την έντονη αντίδραση του δικηγόρου του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, προκάλεσε η απόφαση για την προφυλάκιση του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Μετά την πολύωρη απολογητική διαδικασία, ο συνήγορός του εξαπέλυσε σφοδρές αιχμές περί εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η αθωότητα του εντολέα του θα αποδειχθεί.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου ελήφθη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ προφυλακιστέος κρίθηκε και ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

«Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη»

Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη δικαστική απόφαση.

«Μετά από 12 ώρες, αποφασίστηκε η συνέχιση της κράτησης και έχουμε να πούμε το εξής: Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε κατηγορηματικά τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, επιμένοντας ότι δεν έχει διαπράξει όσα του αποδίδονται.

«Η αλήθεια είναι μία: ο Λιόλιος είναι και ήταν αθώος και αυτό θα αποδειχθεί. Η επιλογή του εντάλματος προσωρινής κράτησης είναι δυσανάλογα ρηχή σε σχέση με το βάρος της υπόθεσης», υποστήριξε.

«Δεν φοβόμαστε – Άλλος χαίρεται τελευταίος»

Ο συνήγορος του Βαγγέλη Λιόλιου συνέχισε στον ίδιο τόνο, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δικαστικά η υπόθεση.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε. Δεν φοβόμαστε, όμως. Άλλος χαίρεται τελευταίος και αυτό θα το δείτε», δήλωσε.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η υπερασπιστική πλευρά θα επιχειρήσει να αντικρούσει όσα έχουν διατυπωθεί σε βάρος του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

«Η προσπάθεια και τα κροκοδείλια δάκρυα θα αποδομηθούν πανηγυρικά», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αιτιολόγηση της απόφασης περί προσωρινής κράτησης.

«Η αλήθεια υπέφερε σήμερα, έπειτα από την πολύωρη αναμονή για μια αιτιολογία για την οποία δεν πρέπει να είμαστε καθόλου περήφανοι», κατέληξε.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου έγιναν μετά την απόφαση για την προφυλάκιση τόσο του Βαγγέλη Λιόλιου όσο και του Γιώργου Μαυραγάνη, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η προσωρινή κράτηση αποτελεί δικονομικό μέτρο και όχι καταδικαστική απόφαση, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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