search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 00:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 23:50

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση – «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

25.10.2026 23:50
papaioannou dikigoros lioliou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την έντονη αντίδραση του δικηγόρου του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, προκάλεσε η απόφαση για την προφυλάκιση του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Μετά την πολύωρη απολογητική διαδικασία, ο συνήγορός του εξαπέλυσε σφοδρές αιχμές περί εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η αθωότητα του εντολέα του θα αποδειχθεί.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου ελήφθη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ προφυλακιστέος κρίθηκε και ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

«Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη»

Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη δικαστική απόφαση.

«Μετά από 12 ώρες, αποφασίστηκε η συνέχιση της κράτησης και έχουμε να πούμε το εξής: Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε κατηγορηματικά τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, επιμένοντας ότι δεν έχει διαπράξει όσα του αποδίδονται.

«Η αλήθεια είναι μία: ο Λιόλιος είναι και ήταν αθώος και αυτό θα αποδειχθεί. Η επιλογή του εντάλματος προσωρινής κράτησης είναι δυσανάλογα ρηχή σε σχέση με το βάρος της υπόθεσης», υποστήριξε.

«Δεν φοβόμαστε – Άλλος χαίρεται τελευταίος»

Ο συνήγορος του Βαγγέλη Λιόλιου συνέχισε στον ίδιο τόνο, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δικαστικά η υπόθεση.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε. Δεν φοβόμαστε, όμως. Άλλος χαίρεται τελευταίος και αυτό θα το δείτε», δήλωσε.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η υπερασπιστική πλευρά θα επιχειρήσει να αντικρούσει όσα έχουν διατυπωθεί σε βάρος του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

«Η προσπάθεια και τα κροκοδείλια δάκρυα θα αποδομηθούν πανηγυρικά», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αιτιολόγηση της απόφασης περί προσωρινής κράτησης.

«Η αλήθεια υπέφερε σήμερα, έπειτα από την πολύωρη αναμονή για μια αιτιολογία για την οποία δεν πρέπει να είμαστε καθόλου περήφανοι», κατέληξε.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου έγιναν μετά την απόφαση για την προφυλάκιση τόσο του Βαγγέλη Λιόλιου όσο και του Γιώργου Μαυραγάνη, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η προσωρινή κράτηση αποτελεί δικονομικό μέτρο και όχι καταδικαστική απόφαση, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Διαβάστε επίσης:

ΕΟΚ: Δέσμευση για «απρόσκοπτη συνέχιση των διοργανώσεων» παρά το εν εξελίξει σκάνδαλο

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί και ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης


BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία Μαυραγάνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lepen-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Λεπέν πήρε το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 – Σκληρή γραμμή σε ασφάλεια και μεταναστευτικό

papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση – «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

serbia ekloges vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Σερβία: Ιστορική ήττα Βούτσιτς από το φοιτητικό κίνημα – Πανηγυρισμοί στους δρόμους του Βελιγραδίου

salvini matteo italy
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Επανεξελέγη επικεφαλής της Λέγκας ο Σαλβίνι – «Όχι άλλα χρήματα και όπλα στην Ουκρανία»

pao osfp aek aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, στο +2 από τον Ολυμπιακό – Στην τετράδα ο Άρης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xwriatiko
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ένας λογιστής για φορολογική απάτη 100 εκατ. ευρώ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν θα πάρει το όνομά του η «Μάρκου Μπότσαρη» στη Νίκαια - Η δήλωση του δημάρχου

gallop vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού φέρνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στην γύρω περιοχή – Το εμπορικό κέντρο οι κατοικίες και το στοίχημα της αναγέννησης του Ελαιώνα

skorda
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 00:02
lepen-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Λεπέν πήρε το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 – Σκληρή γραμμή σε ασφάλεια και μεταναστευτικό

papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση – «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

serbia ekloges vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Σερβία: Ιστορική ήττα Βούτσιτς από το φοιτητικό κίνημα – Πανηγυρισμοί στους δρόμους του Βελιγραδίου

1 / 3