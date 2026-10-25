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25.10.2026 22:45

ΕΟΚ: Δέσμευση για «απρόσκοπτη συνέχιση των διοργανώσεων» παρά το εν εξελίξει σκάνδαλο

25.10.2026 22:45
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Η ΕΟΚ εξέδωσε την πρώτη της ανακοίνωση έπειτα από την παραίτηση Λιόλιου και την αντικατάστασή του στη θέση του προέδρου από τον Άγγελο Παπανικολάου. Σε αυτή το Δ.Σ. αναλαμβάνει μια σειρά δεσμέσευων με πιο σημαντική την συνέχεια όλων των διοργανώσεων παρά το εν εξελίξει σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μετά την ανασυγκρότησή του, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ελληνικό μπάσκετ , τα σωματεία, τις αθλήτριες και τους αθλητές, τις προπονήτριες και τους προπονητές, θέτει ως βασική προτεραιότητα τη θεσμική σταθερότητα και τη συνέχιση του έργου της Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1. Απρόσκοπτη συνέχιση των διοργανώσεων: Χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, το ΔΣ θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των διοργανώσεων. Ήδη, παρά τη δύσκολη συγκυρία, διεξήχθησαν κανονικά περίπου 100 αγώνες των Εθνικών Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αγωνιστικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί καταστατικό σκοπό της Ομοσπονδίας.

2. Στήριξη των Εθνικών Ομάδων: Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στους επικείμενους κρίσιμους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Γυναικών (11, 14 και 17 Νοεμβρίου 2026) και Ανδρών (26 και 29 Νοεμβρίου 2026), στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για πρόκριση στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αντίστοιχα.

3. Πρωτοβουλίες για τη διαιτησία: Το ΔΣ θα επιδιώξει έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για τις αναγκαίες αλλαγές στη διαιτησία, σε συνεργασία με τον ΕΣΑΚΕ και το αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα, θα ζητηθεί η συνδρομή και τεχνογνωσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA).

4. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης: Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων Ανδρών και Γυναικών, το ΔΣ σε εύλογο χρόνο, θα προχωρήσει στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ώστε το ανώτατο καταστατικό όργανο της ΕΟΚ να συζητήσει τις εξελίξεις και να λάβει τις αποφάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

5. Σεβασμός στη Δικαιοσύνη και διασφάλιση της αξιοπιστίας: Το ΔΣ της ΕΟΚ εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και δεσμεύεται να συνεργάζεται με κάθε αρμόδια αρχή, παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή στο έργο της, με απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες. Παράλληλα, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιδείξει καμία ανοχή σε φαινόμενα αδιαφάνειας και πρακτικές που υπονομεύουν το κύρος και την αξιοπιστία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Στην αυριανή συνεδρίασή του, το ΔΣ θα λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων.

6. Ουσιαστικές τομές για την εξυγίανση του ελληνικού μπάσκετ: Το ΔΣ δεσμεύεται να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στις αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές για την υγιή λειτουργία και αξιοπιστία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον, την ενότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ

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