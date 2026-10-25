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25.10.2026 16:23

Γιαννακόπουλος για παραίτηση Λιόλιου: «Να ακολουθήσει ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ, όχι μόνο ο πρόεδρος που απλά θα διευθύνει από απόσταση»

25.10.2026 16:23
giannakopoulos

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Τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ζητώντας να αποχωρήσει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πήρε θέση για τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η αποχώρηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στον πρόεδρο της ΕΟΚ, αλλά να αφορά το σύνολο της διοίκησης.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Δικαιοσύνη είναι να τιμωρείς όταν πρέπει… Αλλά και να ξετιμωρείς την άδικη τιμωρία… εκεί και αν πρέπει, θα πω εγώ. Για να δούμε σε ηθικό και σε πρακτικό επίπεδο ποιοι έχουν το επίπεδο να το κάνουν…

Υ.Γ. Ελπίζω να δω ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ να παραιτείται ή ακόμα καλύτερα να εκδιώκεται και όχι απλά μόνο ο πρόεδρος, που απλά θα διευθύνει από απόσταση.

Υ.Γ.2 Καμία δικαίωση δεν είναι αυτό, διότι εγώ την δικαίωσή μου την παίρνω μόνο από τον καθρέφτη μου και κάθε βράδυ την έπαιρνα όσο γίνονταν αυτά… Δημόσια δικαίωση ναι, το δέχομαι.

Υ.Γ.3 Θρυλικέ μάγκα νούμερο 1, εγώ δεν σύνδεσα κανέναν… Συνδέονται εξ ορισμού οι φυλακισμένοι διαιτητές όταν έχουν σφυρίξει όλους τους…».

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