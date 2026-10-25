Basketgate: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία Λιόλιου στον ανακριτή – Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

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Περισσότερες από τρεισήμισι ώρες διήρκεσε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση με βάση τον αθλητικό νόμο αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του, ενώ προσκόμισε τις φορολογικές του δηλώσεις των τελευταίων 10 χρόνων.

Πριν περάσει το κατώφλι του ανακριτή, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Ομοσπονδία και την οποιαδήποτε ενασχόλησή του με το μπάσκετ.

Μετά την απολογία Λιόλιου, οδηγήθηκε στον ανακριτή ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης.

Μόλις ολοκληρωθεί και η δική του απολογία, και οι δύο θα μεταβούν στο γραφείο του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, σε μια περίοδο που εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας και αγγίζει διαφορετικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, ακόμη και μικρότερες ηλικιακές διοργανώσεις.

Ο «στρατός», το χρήμα και οι κρίσιμες απολογίες των διαιτητών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά κατάθεση πρώην διαιτητή, σύμφωνα με την οποία, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν εκφραστεί στον ίδιο τον Βαγγέλη Λιόλιο ανησυχίες για όσα συνέβαιναν στον χώρο της διαιτησίας και ειδικότερα ο ρόλος Μαυραγάνη και Ηλία Κορομηλά.

Στην ίδια κατάθεση περιλαμβάνεται αναφορά σε φράση που αποδίδεται στον Μαυραγάνη, σύμφωνα με την οποία «πρέπει να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό», με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν το περιεχόμενο και το πλαίσιο στο οποίο φέρεται να ειπώθηκε.

Παράλληλα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία και τα πόθεν έσχες των εμπλεκομένων, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν οικονομικές κινήσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Όλα αυτά έρχονται μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου. Ο πρώην διεθνής διαιτητής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε δωροδοκία ή χειραγώγηση αγώνων και υποστηρίζει ότι τα χρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του προέρχονται από νόμιμα οικογενειακά εισοδήματα και περιουσία.

Τη Δευτέρα η σειρά Τσαρούχα, Κορομηλά και Πηλοΐδη

Ο κύκλος των απολογιών δεν κλείνει σήμερα. Αύριο, Δευτέρα, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν η Βάσω Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στον πυρήνα της διαιτησίας και στον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι ορισμοί και λειτουργούσε το σύστημα.

Στο μεταξύ, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Καταθέσεις προπονητών, αθλητών και ανθρώπων του μπάσκετ, στοιχεία από επικοινωνίες και οικονομικά δεδομένα συνθέτουν ένα παζλ το οποίο επιχειρούν να ολοκληρώσουν οι ανακριτικές αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε δικαστική διερεύνηση και οι κατηγορίες δεν συνιστούν αποδεδειγμένα γεγονότα. Ωστόσο, το εύρος της έρευνας και η θεσμική θέση αρκετών από τους εμπλεκομένους έχουν ήδη προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ.

Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης. Αφορά και το τι θα απομείνει διοικητικά στην ΕΟΚ και στη διαιτησία όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των απολογιών.

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