Παρέμβαση Γκάλη για Basketgate: To μπάσκετ ανήκει στους αθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους

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Παρέμβαση για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ έκανε ο Νίκος Γκάλης.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ υπογράμμισε ότι το άθλημα ανήκει στους αθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους του και ζήτησε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του αθλήματος.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα. Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι. Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα».
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