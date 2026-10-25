ΕΟΚ: Στις 16:30 το έκτακτο ΔΣ, μετά την παραίτηση Λιόλιου – Τον Γιαννάκη προτείνει για πρόεδρο ο Στασινόπουλος

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Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) συγκαλείται, στις 16:30, μετά τη δήλωση παραίτησης του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία και την απόφασή του να αποχωρήσει από το μπάσκετ.

Με κατεπείγουσα ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι το ΔΣ θα συνεδριάσει προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την ανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο και το καταστατικό της, εν μέσω της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ΕΟΚ και η απρόσκοπτη διεξαγωγή των διοργανώσεών της.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου».

Στασινόπουλος: «Προτείνω για πρόεδρο της ΕΟΚ τον Παναγιώτη Γιαννάκη»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, εξέφρασε την προτίμησή του για την ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ξεκαθαρίζοντας πως θα προτιμούσε τον Παναγιώτη Γιαννάκη στην προεδρία της ΕΟΚ, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του στο πρόσωπό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη πιστεύω ότι η αλήθεια θα λάμψει και το έγκλημα θα τιμωρηθεί. Ο σκοπός μου να φύγει αυτός ο άνθρωπος από το ελληνικό μπάσκετ, σήμερα επετεύχθη.

Τώρα όσοι αγαπάμε με ανιδιοτέλεια τον αθλητισμό και το μπάσκετ πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ξανακάνουμε πάλι το πρώτο στην Ευρώπη.

Προτείνω λοιπόν πρώτο: την ηγεσία της ΕΟΚ να αναλάβει μια νέα διοίκηση υπό την ηγεσία του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι ένας άνθρωπος που η ιστορία του έχει ταυτισθεί με την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Δίπλα του να συστρατευθούν πρόσωπα- «διαμάντια», προσωπικότητες και αθλητές αναμφισβήτητου κύρους. Ευτυχώς, Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς ανθρώπους- «διαμάντια» που μπορούν να βγάλουν το μπάσκετ από τον βούρκο.

Δεύτερο, είναι η ώρα για μια θεσμική επανάσταση. Να γίνει η διαιτησία επαγγελματική, ανεξάρτητη και αδέσμευτη από επιρροές. Στα πρότυπα του ΝΒΑ , της ισπανικής Λίγκας και άλλων προηγμένων οργανισμών στον διεθνή χώρο. Για να ξεριζωθούν οριστικά τα «άνθη του κακού» από το ελληνικό μπάσκετ. Για πάντα».

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