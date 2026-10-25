Basketgate: Παραιτήθηκε ο Bαγγέλης Λιόλιος από Πρόεδρος της ΕΟΚ – Παύει προσωρινά οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ

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Την παραίτησή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης υπέβαλε ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε τον ανακριτή -στον οποίο οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί για να απολογηθεί στο πλαίσιο των καταγγελιών για τους στημένους αγώνες– πως παύει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Συνεργάτες του ανέφεραν πως οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση προκειμένου να «διευκολύνει τη διαδικασία».

Ωστόσο, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η αποχώρηση από την ηγεσία της Ομοσπονδίας σχετίζονται με το ενδεχόμενο προφυλάκισης και την υπερασπιστική του γραμμή.

Μαζί με τον Βαγγέλη Λιόλιο οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μαυραγάνης.

Οι δύο απολογίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου, αλλά και τις συνεχείς αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, που ανοίγουν διαρκώς τον κύκλο της έρευνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, σε μια περίοδο που εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας και αγγίζει διαφορετικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, ακόμη και μικρότερες ηλικιακές διοργανώσεις.

Η δικαστική έρευνα, όμως, φαίνεται ότι δεν περιορίζεται πλέον στα έξι πρόσωπα που βρέθηκαν εξαρχής στο επίκεντρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 11 ακόμη διαιτητές και παράγοντες αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, καθώς τα ονόματά τους φέρονται να προκύπτουν από καταθέσεις και άλλα στοιχεία της δικογραφίας.

ΕΟΚ: Αναλόγως των εξελίξεων, θα προχωρήσουμε άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες

Πριν από την παραίτηση Λιόλιου η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωσή, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιου της, επισημαίνοντας πως η Ομοσπονδία βρίσκεται «σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθεί στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες».

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι «να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων».

«Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

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