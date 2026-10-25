Ελιγμός ντροπή από την ΕΟΚ: Η ομάδα του Λιόλιου εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου για να διασωθεί από το σκάνδαλο των στημένων αγώνων  

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Σε μία προσβλητική για τη νοημοσύνη των φιλάθλων και του κόσμου του μπάσκετ, αλλά και πρόκλησης έναντι της Πολιτείας που έχει αναγνωρίσει τη βαθιά κρίση και έχει κόψει την κρατική χρηματοδότηση μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, προχώρησε η ομάδα του εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο με τα στημένα ματς, παραιτηθέντος προέδρου Βαγγέλη Λιόλιου.

Κινούμενη με πραξικοπηματική λογική, με βάση τις δυσώδεις συνθήκες, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ εξέλεξαν νέο πρόεδρο τον Άγγελο Παπανικολάου. Στη θέση του κ. Λιόλιου ο οποίος παραιτήθηκε το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν μπει στο ανακριτικό γραφείο για την απολογία του.

Πρόκειται για μία απεγνωσμένη και θλιβερή προσπάθεια να διατηρήσουν τις καρέκλες τους όλοι εκείνοι, που με την ανοχή τους – ου μην και την πολιτική συνενοχή – δρούσε το κύκλωμα Λιόλιου, παραγόντων και διαιτητών, αλλοιώνοντας αγώνες με στημένες διαιτησίες και διασύροντας το ελληνικό μπάσκετ.

Το θέμα είναι τι θα πράξει πλέον ο Γιάννης Βρούτσης ο οποίος έχει καλέσει τη διοίκηση της ΕΟΚ τη Δευτέρα στο γραφείο του. Εάν θα ανεχθεί δηλαδή αυτή την καρικατούρα διοίκησης ή θα ζητήσει να παραιτηθούν ώστε να δρομολογηθούν διαδικασίες για την εκλογή μίας πραγματικά αποδεκτής διοίκησης χωρίς σκιές.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2021, με τη στήριξη του Γιώργου Βασιλακόπουλου, όταν είχε βγει τρίτος πίσω από Βαγγέλη Λιόλιο και τον Παναγιώτη Φασούλα.

Παραιτήθηκαν τέσσερα μέλη του Δ.Σ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το basketgate, τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ παραιτήθηκαν.

Σύμφωνα με το κατασταστικό τις θέσεις τους πρέπει να πάρουν οι αναπληρωματικοί : Κέλλυ Γιαννάκη, Γιώργος Αντωνιάδης, Περικλής Δορκοφίκης, Μπάνε Πρέλεβιτς, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν θα δεχθούν τις θέσεις.

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