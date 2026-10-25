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25.10.2026 16:51

Basketgate – Νέα στοιχεία για Μαυραγάνη: Αναφέρεται στα Paradise Papers το όνομά του – Η εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και ο ρόλος πρώην μπασκετμπολίστα

25.10.2026 16:51
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Νέα στοιχεία όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα του Γιώργου Μαυραγάνη, που συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαυραγάνης εμφανίζεται και στα Paradise Papers, ως μέτοχος σε εταιρεία στη Μάλτα.

Όπως προκύπτει από δεδομένα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα offshoreleaks.icij.org, όπου δημοσιεύονται στοιχεία για υπεράκτιες εταιρείες, το όνομα του Μαυραγάνη συμπεριλαμβάνεται στην περίφημη λίστα των Paradise Papers.

Στο δημοσίευμα εμφανίζεται μια δηλωμένη διεύθυνση στο Βέλο Κορίνθου, που είναι η ίδια ακριβώς που είχε δηλώσει ο συλληφθείς ως έδρα κατοικίας και σε τροποποίηση καταστατικού της ελληνικής εταιρεία «G.A.N. Αφοί Μαυραγάνη Ο.Ε.» στην οποία και συμμετέχει. Η εν λόγω εταιρία λειτουργεί καταστήματα franchise της αλυσίδας Coffee Island στην οποία συμμετέχει ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Πέρα από την διεύθυνση στο Βέλο Κορίνθου, τα αρχεία των Paradise Papers δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης συνδέεται ως μέτοχος και με την μαλτέζικη εταιρεία Ludus Limited που ιδρύθηκε το 2013. Μάλιστα, ένα ακόμη πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, που φέρεται να ήταν και πρώην μπασκετμπολίστας, εμφανίζεται να ήταν μέτοχος, διευθυντής και γραμματέας στην Ludus Limited. Παραμένει άγνωστο το αντικείμενο της συγκεκριμένης εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία Ludus εμφανίζεται να συνδέεται με συγκεκριμένη διεύθυνση στην Μάλτα, με την οποία εμφανίζεται επίσης σύνδεση πληθώρας άλλων εταιρειών οι οποίες επίσης έχουν αναρτηθεί στα Paradise Papers. Το όνομα ορισμένων από αυτές τις εταιρείες, υποδηλώνει ότι έχουν ως αντικείμενο τον τζόγο.

Η εμπλοκή του πρώην μπασκετμπολίστα

Σχετικά με τον πρώην μπασκετμπολίστα, το όνομα του οποίου εμφανίζεται να συνδέεται με τον Γιώργο Μαυραγάνη στα Paradise Papers, προκύπτει ότι έχει ενεργή επιχειρηματική παρουσία και στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από το ΓΕΜΗ, το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να είναι μεταξύ άλλων εταίρος σε εταιρεία που δηλώνει πως ειδικεύεται στις διαφημίσεις και προωθήσεις στους χώρους των αεροδρομίων και αστικών λεωφορείων. Βάσει όσων αναγράφονται, η εταιρεία συνεργάζεται αποκλειστικά «με τον πάροχο διαφήμισης όλων των αερολιμένων Fraport, ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος και του αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Νίκος Καζαντζάκης».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, το δίκτυο των συνεργαζόμενων αεροδρομίων της εταιρείας, περιλαμβάνει συνολικά 16 αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς και τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Μυκόνου, Ηρακλείου, Χανίων. Παράλληλα, η εταιρεία φέρεται να αποτελεί χρυσό χορηγό του τμήματος μπάσκετ της ομάδας του ΟΦΗ. Το ίδιο πρόσωπο εμφανίζεται να μετέχει και σε μια ακόμη ελληνική εταιρεία με αντικείμενο την ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, εμφανίζεται να μετέχει σε μια ακόμη ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2023 και διαλύθηκε το 2025. Η εταιρεία είχε μεταξύ άλλων ως αντικείμενο την έκδοση λογισμικών. Μέτοχος στην συγκεκριμένη εταιρεία ήταν και ένα πρόσωπο με υπηκοότητα από την Ουκρανία.

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