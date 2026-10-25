search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 16:53
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 16:27

BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία Μαυραγάνη

25.10.2026 16:27
mavraganis-liolios-8234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μόλις 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του Γιώργου Μαυραγάννη στον ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου πέρασε το κατώφλι του εισαγγελικού λειτουργού, αμέσως μετά την απολογία του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ο Γιώργος Μαυραγάννης υιοθέτησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή με τον Βαγγέλη Λιόλιο, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το κύκλωμα των 49 χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι Βαγγέλης Μαυραγάνης και Βαγγέλης Λιόλιος θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Διαβάστε επίσης:

Γιαννακόπουλος για παραίτηση Λιόλιου: «Να ακολουθήσει ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ, όχι μόνο ο πρόεδρος που απλά θα διευθύνει από απόσταση»

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

Basketgate: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία Λιόλιου στον ανακριτή – Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
basket (1)

Basketgate – Νέα στοιχεία για Μαυραγάνη: Αναφέρεται στα Paradise Papers το όνομά του – Η εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και ο ρόλος πρώην μπασκετμπολίστα

KLM
ΚΟΣΜΟΣ

Άμστερνταμ: Οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα αεροσκάφη στο Σίπχολ – Ακυρώθηκαν περισσότερες 90 πτήσεις

mavraganis-liolios-8234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία Μαυραγάνη

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το AI παραλήρημα του Νετανιάχου: Σοκάρει το Ισραήλ με ψηφιακό πυρηνικό ολοκαύτωμα 48 ώρες πριν τις κάλπες

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος για παραίτηση Λιόλιου: «Να ακολουθήσει ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ, όχι μόνο ο πρόεδρος που απλά θα διευθύνει από απόσταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gallop vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους

matsas
LIFESTYLE

Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη... Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης... Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

athinaiki lesxi
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηναϊκή Λέσχη: Από τους 29 πρωθυπουργούς στον Άδωνι, τον Σαμαρά και το ραντεβού με το ισραηλινό λόμπι

liolios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιόλιοςgate: H φιλοξενία των 17.000 ευρώ στο Costa Navarino του επικεφαλής διαιτησίας της EuroLeague για χάρη της… Τσαρούχα

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 16:51
basket (1)

Basketgate – Νέα στοιχεία για Μαυραγάνη: Αναφέρεται στα Paradise Papers το όνομά του – Η εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και ο ρόλος πρώην μπασκετμπολίστα

KLM
ΚΟΣΜΟΣ

Άμστερνταμ: Οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα αεροσκάφη στο Σίπχολ – Ακυρώθηκαν περισσότερες 90 πτήσεις

mavraganis-liolios-8234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία Μαυραγάνη

1 / 3