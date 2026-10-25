BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία Μαυραγάνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μόλις 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του Γιώργου Μαυραγάννη στον ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.
Ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου πέρασε το κατώφλι του εισαγγελικού λειτουργού, αμέσως μετά την απολογία του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες και ο Γιώργος Μαυραγάννης υιοθέτησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή με τον Βαγγέλη Λιόλιο, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το κύκλωμα των 49 χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι Βαγγέλης Μαυραγάνης και Βαγγέλης Λιόλιος θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Διαβάστε επίσης:
Γιαννακόπουλος για παραίτηση Λιόλιου: «Να ακολουθήσει ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ, όχι μόνο ο πρόεδρος που απλά θα διευθύνει από απόσταση»
Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα
Basketgate: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία Λιόλιου στον ανακριτή – Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.