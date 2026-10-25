BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία Μαυραγάνη

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Μόλις 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του Γιώργου Μαυραγάννη στον ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου πέρασε το κατώφλι του εισαγγελικού λειτουργού, αμέσως μετά την απολογία του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ο Γιώργος Μαυραγάννης υιοθέτησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή με τον Βαγγέλη Λιόλιο, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το κύκλωμα των 49 χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι Βαγγέλης Μαυραγάνης και Βαγγέλης Λιόλιος θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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