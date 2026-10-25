Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί και ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη.

Μετά από 3,5 ώρες απολογία, ο Λιόλιος δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ το ίδιο ίσχυσε και για τον άμεσο συνεργάτη του και επιχειρηματία, που κατέθεσε για 40 λεπτά.

Η παραίτηση του Λιόλιου νωρίτερα το πρωί από την ομοσπονδία, κάνει και πιο εύκολη πλέον την διαδικασία με την αντικατάστασή του στην ομοσπονδία. Ο έκπτωτος πρόεδρος της ΕΟΚ, αρνήθηκε στον ανακριτή τις κατηγορίες.

Ο κύκλος των απολογιών δεν κλείνει σήμερα. Αύριο, Δευτέρα, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν η Βάσω Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στον πυρήνα της διαιτησίας και στον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι ορισμοί και λειτουργούσε το σύστημα.

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