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26.10.2026 08:03

Κοζάνη: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 30χρονης, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

26.10.2026 08:03
kinito_ginaika_unsplash

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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 30χρονη γυναίκα σε περιοχή της Κοζάνης, η οποία πείστηκε από δύο άγνωστα άτομα να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 3.236 ευρώ. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 69 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η 30χρονη δέχθηκε τηλεφωνική επικοινωνία από δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, κατάφεραν να την εξαπατήσουν και να την πείσουν να προχωρήσει στην κατάθεση των χρημάτων.

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 69χρονο Έλληνα και έναν 21χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν οι κάτοχοι των τηλεφωνικών συνδέσεων μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με την 30χρονη.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, χωρίς να αναφέρεται ότι έχουν συλληφθεί.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

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