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26.10.2026 08:37

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία, τι θα γίνει στην Αττική

26.10.2026 08:37
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Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Κυριακή από την ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε με διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και στην Αττική αναμένονται καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι και νέες βροχοπτώσεις από το βράδυ της Δευτέρας.

Πιο αναλυτικά:

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)
α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.
β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)
α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.
δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.
ε) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες.

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