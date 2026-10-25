Μητσοτάκης για την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: «Αν λάβετε μήνυμα από το “Προλαμβάνω” μην το αγνοήσετε»

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Παράκληση στις γυναίκες να μην αγνοήσουν το μήνυμα από το «Προλαμβάνω» έκανε ο πρωθυπουργός.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε βίντεο στο Facebook, στο οποίο επισημαίνει: «Μπορεί να ακούγεται κλισέ αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε διότι πολλές γυναίκες που έκαναν τις εξετάσεις και διαγνώστηκαν με ευρήματα μπόρεσαν και το αντιμετώπισαν έγκαιρα και αποτελεσματικά».

«Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχει φόβος για το να κάνουμε μια προληπτική εξέταση, όμως θα το ξαναπώ: Είναι αυτές οι εξετάσεις που σώζουν σωζές. Όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ μην το αγνοήσετε», προσθέτει.

»Γι’ αυτό και το πρόγραμμα προλαμβάνω συνεχίζεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Έτσι ξεκίνησε η αποστολή sms με παραπεμπτικά για εξέταση όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού σε παραπάνω από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης και υπενθυμίζει «στον πρώτο κύκλο έγιναν 1,2 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, παραπάνω από 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα ενώ 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού».

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