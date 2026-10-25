search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 13:48
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 12:44

Μητσοτάκης για την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: «Αν λάβετε μήνυμα από το “Προλαμβάνω” μην το αγνοήσετε»

25.10.2026 12:44
MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3107

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Παράκληση στις γυναίκες να μην αγνοήσουν το μήνυμα από το «Προλαμβάνω» έκανε ο πρωθυπουργός.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε βίντεο στο Facebook, στο οποίο επισημαίνει: «Μπορεί να ακούγεται κλισέ αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε διότι πολλές γυναίκες που έκαναν τις εξετάσεις και διαγνώστηκαν με ευρήματα μπόρεσαν και το αντιμετώπισαν έγκαιρα και αποτελεσματικά».

«Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχει φόβος για το να κάνουμε μια προληπτική εξέταση, όμως θα το ξαναπώ: Είναι αυτές οι εξετάσεις που σώζουν σωζές. Όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ μην το αγνοήσετε», προσθέτει.

»Γι’ αυτό και το πρόγραμμα προλαμβάνω συνεχίζεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Έτσι ξεκίνησε η αποστολή sms με παραπεμπτικά για εξέταση όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού σε παραπάνω από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης και υπενθυμίζει «στον πρώτο κύκλο έγιναν 1,2 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, παραπάνω από 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα ενώ 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού».

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: «Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά – Κανένα θέμα λήψης άδειας από την Τουρκία»

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους


Αντώνης Σαμαράς: Ζητά παραίτηση Γεραπετρίτη – «Δεν αξίζει στη χώρα η πολιτική των υποκλίσεων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gkalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρέμβαση Γκάλη για Basketgate: To μπάσκετ ανήκει στους αθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους

Thibaut-Courtois
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για τη «Βασίλισσα» – Χωρίς Κουρτουά στο El Clasico

panagiotis-giannakis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΟΚ: Στις 16:30 το έκτακτο ΔΣ, μετά την παραίτηση Λιόλιου – Τον Γιαννάκη προτείνει για πρόεδρο ο Στασινόπουλος

IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι πολίτες καλούνται να μειώσουν κατά 10% την κατανάλωση φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα

genimata_mnimosino
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέντε χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά: Συγκίνηση στο μνημόσυνό της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsas
LIFESTYLE

Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη... Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης... Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

athinaiki lesxi
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηναϊκή Λέσχη: Από τους 29 πρωθυπουργούς στον Άδωνι, τον Σαμαρά και το ραντεβού με το ισραηλινό λόμπι

liolios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιόλιοςgate: H φιλοξενία των 17.000 ευρώ στο Costa Navarino του επικεφαλής διαιτησίας της EuroLeague για χάρη της… Τσαρούχα

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 13:48
gkalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρέμβαση Γκάλη για Basketgate: To μπάσκετ ανήκει στους αθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους

Thibaut-Courtois
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για τη «Βασίλισσα» – Χωρίς Κουρτουά στο El Clasico

panagiotis-giannakis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΟΚ: Στις 16:30 το έκτακτο ΔΣ, μετά την παραίτηση Λιόλιου – Τον Γιαννάκη προτείνει για πρόεδρο ο Στασινόπουλος

1 / 3