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26.10.2026 11:02

Ασπρόπυργος: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με παλέτες

26.10.2026 11:02
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φωτογραφία αρχείου

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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας, στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στη 01:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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