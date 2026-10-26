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26.10.2026 10:44

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου – «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

26.10.2026 10:44
CoffeeIsland
φωτογραφία coffeeisland.gr

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Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία του δικτύου της Coffee Island, έπειτα από τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις στο BasketGate και την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της, Βαγγέλη Λιόλιου.

Όπως διευκρινίζει με ανακοίνωσή της η εταιρεία, «η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού, οι οποίες δεν συνδέονται με την εταιρεία ή την επιχειρηματική της δραστηριότητα».

«Η Coffee Island αποτελεί έναν αυτοτελή, οργανωμένο επιχειρηματικό οργανισμό, με διακριτή διοικητική δομή και ισχυρό διεθνές δίκτυο συνεργατών και δικαιοδόχων. Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της και την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σταθερή προσήλωση στους εργαζομένους της, στους συνεργάτες της και στο καταναλωτικό της κοινό», υπογραμμίζει στην ίδια ανακοίνωση.

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